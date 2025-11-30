AFP
La Premier League estudia cambiar la regla para frenar los ‘tiempos muertos’ del portero
Debaten cambio de reglas ante las tácticas de pérdida de tiempo de los porteros
Con las reglas actuales, un portero no puede ser obligado a abandonar el campo cuando cae para recibir atención médica, lo que ha generado una laguna táctica que muchos equipos aprovechan para recibir instrucciones desde la banda.
Desde el inicio de la temporada 2023-24, los jugadores de campo deben salir del terreno de juego durante 30 segundos tras ser atendidos, con el fin de evitar este tipo de maniobras. Sin embargo, esta medida no aplicaba a los porteros, quienes no pueden abandonar el campo y detienen el juego por completo cada vez que permanecen tendidos en el césped.
La polémica volvió a encenderse después de que Daniel Farke criticara al Manchester City y a su portero Gianluigi Donnarumma por detener el partido el sábado para recibir tratamiento, justo cuando su Leeds estaba presionando en busca del empate con el marcador 2-1 en contra.
Según informa BBC Sport, los Paneles Asesores de Fútbol y Técnicos de la Junta Internacional de la Asociación de Fútbol han debatido este asunto desde octubre. Sobre la mesa hay dos posibles cambios de regla: obligar a un jugador de campo a dejar el terreno de juego durante 30 segundos cuando el portero requiera atención, o bien prohibir que los futbolistas se acerquen a la línea de banda durante estas interrupciones para impedir que se utilicen como momentos de instrucción táctica.
El tema volverá a discutirse en la reunión anual de negocios de la IFAB el próximo 20 de enero, y la primera opción —que un jugador de campo deba abandonar el campo— empieza a ganar fuerza entre los legisladores.
- Getty Images Sport
Murphy pide que la Premier League cambie la normativa
El comentarista y exestrella de la Premier League, Danny Murphy, señaló en Match of the Day de la BBC que los legisladores deberían actuar con rapidez para modificar la regla.
“Creo que pueden cambiarla muy rápido”, afirmó Murphy.
“Si un portero se lesiona, en lugar de obligarlo a él a salir, debería hacerlo un jugador de campo. Así sería justo para todos. Es un pequeño ajuste que puede marcar una gran diferencia”.
"Todo el mundo sabe por qué" - Farke se enfurece tras la derrota del Leeds
Farke habló tras la interrupción provocada por el tratamiento a Donnarumma, momento que los jugadores del City aprovecharon para recibir instrucciones de Pep Guardiola. “Todos saben por qué se tiró”, comenzó. “No hace falta decir lo evidente. La razón fue clara. Está dentro del reglamento y es una acción inteligente. ¿Me gusta? ¿Encaja con el espíritu del juego limpio? ¿Debería ser así? Prefiero reservarme mi opinión. Corresponde a las autoridades encontrar una solución. Yo le pregunto al cuarto árbitro si puede hacer algo, pero nuestras manos están atadas”.
“Si no educamos a los jugadores en el fair play, en la deportividad y en lo que representa este deporte, y lo único que hacemos es buscar cómo retorcer las reglas o incluso fingir una lesión para obtener instrucciones extra del entrenador, entonces eso no es algo que me guste. Pero si está permitido, no puedo quejarme. Son las autoridades las que deben resolverlo. ¿Respeta el espíritu del juego y del fair play? Yo tengo mis dudas.”
- Getty Images Sport
A la espera de un posible cambio de regla antes de la decisión de 2026
La pérdida de tiempo continúa siendo un tema de fuerte debate mientras los legisladores buscan formas de mejorar el espectáculo futbolístico en la Premier League y en el resto del mundo.
Un ajuste en la regla para evitar los ‘tiempos muertos’ provocados por los porteros sería el cambio más reciente en el fútbol inglés y un paso más hacia ese objetivo común. Queda por ver si en los próximos meses se podrá definir una solución capaz de implementarse a tiempo para un posible cambio de ley en 2026.
