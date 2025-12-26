+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Premier League POTY power rankingsGOAL

Power Ranking de Jugador del Año de la Premier League 2025-26: Erling Haaland y Declan Rice lideran en Navidad

Con 17 fechas jugadas, la Premier toma forma: Arsenal lidera, Manchester City y Aston Villa acechan, y Wolves se hunde rumbo al descenso.

Sin embargo, apenas 10 puntos separan al Chelsea, cuarto en la tabla, del Leeds, que marcha en el puesto 16. Con el flujo de dinero repartido entre todos los clubes, la paridad es mayor que nunca. La Premier League es, en los hechos, una auténtica “Superliga”.

En GOAL nos detenemos a analizar y reflexionar sobre los mejores jugadores de la temporada hasta ahora, en una liga donde el talento abunda en cada rincón: desde los máximos goleadores y defensores dominantes, hasta los metrónomos del mediocampo y los auténticos destructores del juego.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Hugo Ekitike (Liverpool)

    Ha sido una temporada complicada para el Liverpool, pero sería injusto señalar a Hugo Ekitike. Entre todos los delanteros fichados por los clubes de la Premier League por cifras millonarias el pasado verano, ha sido el que más ha destacado.

    Ekitike ha sabido aislarse del ruido en Anfield y adueñarse del rol de ‘9’, incluso antes de la fractura de pierna de Alexander Isak, fichado por £125 millones. Con ocho goles en 16 partidos y ya consolidado en la selección francesa, el techo de este atacante de 23 años parece ilimitado.

    Su rendimiento incluso le ha valido el respaldo de Thierry Henry, quien lo eligió como su jugador favorito de la temporada.

    “Me quedo con Hugo Ekitike, porque al principio tuvo que demostrar que podía estar en el Liverpool, y lo hizo”, afirmó la leyenda del Arsenal. “Ahora el club atraviesa dificultades y él sigue rindiendo. Me sorprendió. Sabía que tenía ese nivel, pero no esperaba que se adaptara tan rápido. Es más fácil hacerlo cuando el equipo va bien, pero él se adaptó, fue al banquillo sin quejarse, regresó y siguió marcando goles. Por eso hay que ponerlo allá arriba”.

    • Anuncios
  • Fulham v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Phil Foden (Manchester City)

    Tras arrasar con los premios a Jugador del Año 2023-24, Phil Foden atravesó una temporada pasada sorprendentemente discreta, muy lejos de poder revalidar esos reconocimientos. El Manchester City sufrió en varios frentes —entre ellos, la baja de Rodri tras su lesión del ligamento cruzado anterior—, pero el bajón de Foden, que pasó de ser el futbolista más determinante de la Premier League a uno de menor impacto dentro de un equipo de élite, también fue un problema mayúsculo.

    Esta campaña ha buscado redimirse. A sus 25 años, quizá no domina los partidos con la autoridad de hace dos temporadas, pero sigue asumiendo responsabilidades en ataque y aportando números: siete goles y dos asistencias en 15 partidos de liga hasta el momento.

    Con mayor competencia por su lugar en la selección inglesa y la posibilidad de que el City sume otro atacante de primer nivel en el mercado de enero, Foden podría estar sintiendo la presión… y, una vez más, rindiendo al máximo bajo ella.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN UTDAFP

    8Morgan Rogers (Aston Villa)

    Qué transformación la del Aston Villa esta temporada. Comenzó su campaña en la Premier League con apenas dos puntos en cinco partidos, pero desde entonces ha ganado 11 y solo ha perdido uno de sus últimos 12 encuentros.

    Morgan Rogers se ha convertido en el símbolo de esa remontada. En un partido de Europa League ante el Bolonia, en septiembre, llegó a ser aplaudido de forma irónica por la afición del Villa cada vez que completaba un pase, reflejo de la frustración por su falta de eficacia. Hoy, esa historia parece lejana.

    Semana tras semana, Rogers desafía al xG a un ritmo que recuerda al Gareth Bale de la temporada 2012-13: golazos constantes, remates espectaculares y una confianza creciente. El Villa se ha colocado en la pelea por el título y, si su atacante estrella —que ya suma siete goles en liga— mantiene este nivel, seguirá firme en esa carrera.

    Unai Emery ha insistido en que Rogers debe mantenerse “enojado” en su ambición goleadora.
    “Siempre juega bien. Hace su trabajo y es versátil en distintas posiciones”, explicó tras el doblete del delantero ante el Leeds.

    “Tal vez hoy mostró que está enojado por marcar. Y cuando está enojado, anota. Se centró en cómo podía alcanzar cifras y lo consiguió, ayudando al equipo y a nuestra victoria. Es un jugador que puede lograr números. El año pasado alcanzó dobles dígitos en goles y asistencias, y este año creo que lo volverá a hacer.

    “Ya estaba jugando de forma fantástica antes de este partido, aunque sin cifras, pero ayudando al equipo. Con estos goles, brilla aún más. Morgan es muy importante cuando marca y cuando no lo hace: trabaja tácticamente, es versátil y rinde con gran regularidad.

    “Hambre y enojo por marcar. Ambas cosas. Ese es el camino.”

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Chelsea v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Moises Caicedo (Chelsea)

    La campaña impulsada desde el Chelsea para que Moisés Caicedo ganara mayor protagonismo en la carrera por el premio a Jugador del Año se ha enfriado en las últimas semanas. Nadie pone en duda la calidad del ecuatoriano ni que fue, de hecho, uno de los mejores futbolistas de la Premier League en los primeros meses de la temporada 2025-26, pero su expulsión ante el Arsenal frenó tanto su progresión como la de los Blues.

    Incluso en el pico de los elogios, Caicedo se mantuvo humilde y enfocado en mejorar. Consultado por el Daily Mail el mes pasado sobre si se considera el mejor mediocampista defensivo del mundo, el jugador de 24 años fue tajante:
    “No. Hay muchos jugadores mejores que yo. No quiero decirle al mundo que soy el mejor porque eso no sería verdad. En mi mente, soy la mejor versión de mí mismo, ¿sabes a lo que me refiero? Es distinto decirle al mundo que eres el mejor”.

    “Hay muchos grandes jugadores en mi posición. Estoy dando lo mejor de mí, pero necesito mostrar más, porque siento que puedo aportar más: goles, asistencias… lo siento así. Sé que juego en una posición en la que ayudo a los centrales, pero puedo hacer más”.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENALAFP

    6Gabriel Magalhães (Arsenal)

    La lista de centrales que han ganado el premio al Jugador del Año de la PFA —el galardón que realmente tiene peso entre los futbolistas, más allá de los equivalentes de la Premier League o la FWA— es extraordinariamente reducida. Desde su creación en 1973, solo Norman Hunter, Colin Todd, Gary Pallister, Paul McGrath, John Terry y Virgil van Dijk lo han conquistado actuando en el eje de la defensa. Como es evidente, en la era moderna es aún más excepcional.

    Durante el primer tercio de la temporada, Gabriel Magalhães parecía un candidato legítimo para sumar su nombre a esa lista exclusiva. Su impacto en ambas áreas lo convierte en una amenaza poco común.

    “Si me preguntas qué quiero de mi central, quiero a alguien que domine ambas áreas, y que lo haga de verdad. Gabriel puede hacerlo”, señaló Mikel Arteta al inicio del curso. “Defiende como un zaguero de clase mundial y ataca como un delantero de clase mundial. Su presencia, su liderazgo, la forma en que se comunica y su lenguaje corporal dicen mucho. No es casualidad que haya evolucionado hasta convertirse en uno de los mejores centrales del mundo”.

    Lamentablemente, una lesión sufrida durante el parón internacional de noviembre lo hizo caer en estos rankings. Una vez que recupere plenamente la forma en 2026, es muy probable que vuelva a escalar posiciones.

  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Granit Xhaka (Sunderland)

    Qué carrera tan singular la de Granit Xhaka. Pasó de ser una promesa en el Borussia Mönchengladbach, a convertirse en un lastre —y todo menos un favorito de la afición— en sus primeros años en el Arsenal. Sin embargo, se marchó idolatrado por los seguidores, fue el motor de un Bayer Leverkusen invencible y hoy ejerce como veterano referente de un Sunderland que está sorprendiendo al mundo.

    Los Black Cats perdían 1-0 ante el Sheffield United en la final de los play-offs del Championship en mayo, pero una espectacular remontada en la segunda parte cambió por completo su 2025. La llegada de Xhaka fue la joya del mercado veraniego, clave para apuntalar un equipo pensado para evitar el descenso, y en Wearside ya comienzan a soñar con Europa.

    Wayne Rooney y GOAL coinciden en una cosa: Xhaka ha sido el mejor fichaje de la Premier League esta temporada.
    “Cuando vuelve a la Premier League te preguntas si aún puede rendir. Y más en un equipo recién ascendido: ¿qué impacto puede tener? Pero probablemente ha sido el fichaje de la temporada. Ha estado brillante”, afirmó Rooney.

    “Lo que vivió en el Arsenal, cuando tuvo problemas con la afición, demostró su carácter al regresar y rendir nuevamente para el club. Superar eso, luego destacar en el Arsenal y después formar parte de un Leverkusen que le ganó el título al Bayern Múnich por primera vez en más de 10 años demuestra lo gran jugador que es.

    “El Sunderland también tiene una plantilla muy joven. Xhaka puede actuar casi como una figura paterna, ayudar mucho al entrenador y servir de enlace como capitán. Con tantos fichajes en verano, su experiencia será clave para el técnico y para esos jugadores, sin duda alguna”.

  • Bournemouth v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Antoine Semenyo (Bournemouth)

    El Bournemouth bien pudo haberse rendido esta temporada. Las salidas de sus defensores estrella —Dean Huijsen al Real Madrid, Iliya Zabarnyi al Paris Saint-Germain y Milos Kerkez al Liverpool— habrían condenado a cualquier otro equipo. Sin embargo, Andoni Iraola y el área de reclutamiento de los Cherries han hecho auténticos malabares para fortalecer al plantel, y en el centro de ese renacer aparece Antoine Semenyo, autor de ocho goles.

    El extremo ghanés fue vinculado en verano con Manchester United y Tottenham, pero optó por quedarse en el Vitality Stadium. La apuesta ha sido acertada: todo apunta a que podría dar un salto aún mayor en los próximos días o semanas.

    Según múltiples reportes, la prioridad de Semenyo es fichar por el Manchester City en el mercado de enero, lo que le permitiría integrar un ataque temible junto a Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. Atención, Arsenal…

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Bruno Fernandes (Manchester United)

    Parecía difícil que el Manchester United pudiera tocar un fondo más bajo esta temporada, pero durante varias semanas lo intentó con empeño. Un inicio lento en la Premier League, sumado a una eliminación humillante ante el Grimsby Town, de la League Two, en la Carabao Cup, llegó tras un curso en el que terminaron 15.º y perdieron la final de la Europa League frente al Tottenham.

    Rúben Amorim no ha “transformado por completo” a los Red Devils, pero sí hay motivos para el optimismo. Los fichajes de Bryan Mbeumo y Matheus Cunha han resultado acertados, mientras Bruno Fernandes sigue manejando los hilos en el centro del campo. Sus cifras creativas continúan siendo sobresalientes: lidera la Premier League en asistencias (7) y solo Erling Haaland (23) registra más participaciones directas en gol (12).

    Pese a estos puntos positivos, se avecinan nubarrones para Fernandes y el United. Tras una entrevista reveladora en la que aseguró que el club intentó venderlo durante el verano, el portugués estará fuera cerca de un mes por lesión, un periodo que pondrá a prueba hasta qué punto el equipo depende de él.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Declan Rice (Arsenal)

    El impacto de Declan Rice en el Arsenal ha sido tan grande que ya nadie se detiene a discutir si los Gunners hicieron bien en romper la barrera de las nueve cifras para ficharlo desde el West Ham. “Lo conseguimos a mitad de precio”, cantan con sorna los aficionados desde las gradas del Emirates.

    Ante la ausencia de Gabriel, Rice ha elevado aún más su nivel para sostener la pelea por el título. Aporta el equilibrio y la autoridad en el mediocampo que protegen a una defensa dominante y, además, es tan decisivo en ataque como cualquier otro jugador del plantel. Las jugadas a balón parado son una de sus grandes armas: córners y tiros libres que mantienen en vilo a los rivales.

    Su nuevo socio en la medular, Martin Zubimendi, no oculta su admiración por el dorsal 41 del Arsenal.
    “Cuando llegué aquí, una de las cosas que más me motivó fue jugar con alguien como Declan”, explicó el internacional español. “Creo que siempre ha sido un buen jugador, pero este año, por lo que veo y por lo feliz que está, siento que ha dado un salto adelante. Estoy muy contento de poder ayudarlo, y él también me ayuda a mí. Todos sabemos cómo es Declan.

    “Es un futbolista muy completo: físico, técnico y en las jugadas a balón parado. Y su personalidad me ha sorprendido. Quiere ser protagonista en el vestuario y en el campo. Para un compañero en el mediocampo, es vital tener a alguien que pide el balón, que lidera y que te respalda. Es el complemento perfecto.”

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Erling Haaland (Manchester City)

    Si somos sinceros, ya se nos acaban las palabras para describir a Erling Braut Haaland. ¿Cuántas veces se puede repetir que alguien es una máquina, inevitable o imparable? Ha llevado esos calificativos al límite, hasta vaciarlos de sentido, y eso basta para colocarlo en lo más alto de cualquier lista.

    Haaland es la principal razón por la que el Manchester City sigue en la pelea por el título de la Premier League. El equipo, como colectivo, no muestra la solidez de otras versiones bajo Pep Guardiola, pero cuenta con el mejor goleador del fútbol mundial en pleno apogeo: 19 goles, solo uno de penalti.

    Los récords continúan cayendo. Haaland ya forma parte del Club de los 100 de la Premier League, con 104 goles en 114 partidos, la mejor ratio entre los grandes nombres de la historia del torneo. Guardiola insiste en que está al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aunque el propio noruego no comparta del todo esa comparación.

    “Esto es lo que ocurre cuando juegas con Messi o Cristiano: su influencia es enorme”, explicó Guardiola. “¿Has visto los números de este chico? Por supuesto que está a ese nivel. Messi y Ronaldo lo hicieron durante 15 años, pero este es el estándar. El primer gol, la forma en que golpea el balón… es como decir ‘voy a marcar’. Tiene hambre, es de élite. Siempre digo lo increíblemente entrenable y manejable que es”.

0