Power Ranking del Balón de Oro 2026: Erling Haaland y Lamine Yamal suben mientras Lionel Messi entra en la contienda por 'El Noveno'

Con el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo desapareciendo en el retrovisor, la batalla por el Balón de Oro no se había sentido tan abierta en los últimos 20 años, con innumerables jugadores comenzando la campaña creyendo que tienen la oportunidad de reclamar el premio individual más prestigioso que el fútbol tiene para ofrecer. Ousmane Dembélé surgió de una carrera plagada de inconsistencias para ganar el Balón de Oro en 2025, y estaba entre un campo abarrotado de contendientes cuando comenzó la carrera de 2026.

Dembele aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones al ayudar al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones es una vez más probable que tenga un gran impacto en la batalla por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también es un año de Copa del Mundo, por lo que existe la posibilidad de que el ganador final no surja hasta el verano en América del Norte.

No olvides, además, que la Copa Africana de Naciones se lleva a cabo desde finales de diciembre y hasta enero, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo brillen para sus clubes, sino que también impresionen en dos torneos importantes a lo largo de la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, y vale la pena tener en cuenta que Dembele no surgió como un posible ganador hasta a mediados de la campaña 2024-25. Sin embargo, con la temporada europea llegando a su mitad, las clasificaciones de poder de Balón de Oro de GOAL están bien en marcha mientras seguimos a los posibles ganadores del Balón de Oro durante las próximas semanas y meses:

Actualización anterior: 28 de noviembre de 2025. Jugadores que han salido: Estevao.

    10Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    En 2025-26: Ocho asistencias, nueve partidos sin recibir goles. Ganó la Supercopa de la UEFA.

    Ampliamente considerado como el mejor lateral derecho del mundo, Hakimi ocupó el sexto lugar en la votación del Balón de Oro 2025 después de una temporada en la que contribuyó tanto al ataque del PSG como a asegurar que se mantuvieran sólidos en defensa. Como uno de los líderes dentro del equipo de Luis Enrique, las actuaciones del marroquí nuevamente tendrán un gran impacto en las fortunas de los campeones franceses tanto en casa como en el continente.

    Hakimi había tenido un buen inicio de temporada antes de sufrir una lesión en el tobillo a finales de octubre, y lo que lo coloca tan alto en nuestras clasificaciones es el potencial para brillar en el escenario internacional. Marruecos llegó a las semifinales de la Copa del Mundo 2022 y cuenta con el equipo más fuerte entre los clasificados africanos para 2026, lo que significa que otra carrera profunda no está fuera del ámbito de posibilidades. Antes de eso, los Leones del Atlas son los favoritos para triunfar en casa en la AFCON, con Hakimi, el recién coronado Futbolista Africano del Año, listo para ser el rostro del torneo si puede demostrar su estado físico durante la fase de grupos.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    9Lionel Messi (Inter Miami) 🆕

    En 2025-26: 22 goles, 19 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    ¿Él no podría, verdad?! Se pensaba que los días de Lionel Messi siendo nominado para el Balón de Oro habían quedado atrás, pero después de guiar al Inter Miami a su primera MLS Cup y con Argentina permaneciendo entre los favoritos para ganar la Copa del Mundo, hay una posibilidad real de que el ganador de ocho veces se encuentre de nuevo en la contienda por el Balón de Oro para el verano.

    Messi demostró ser un clase aparte en su camino para ganar su segundo premio consecutivo de MVP de la MLS, ya que proporcionó seis goles y siete asistencias en los seis partidos de playoffs de Miami solo, y ciertamente ese éxito a nivel de clubes se tomaría en cuenta si puede ayudar a Argentina a defender su corona mundial en América del Norte en 2026. Con todo el talento que lo rodea, Messi sigue siendo el centro del equipo de la Albiceleste, y por lo tanto cualquier triunfo en su nuevo hogar probablemente se le atribuirá en gran medida una vez más.

  • FC Bayern München v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    8Luis Díaz (Bayern de Múnich) ↔️

    En 2025-26: 15 goles, nueve asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Los aficionados del Liverpool podrían ser perdonados por preguntarse si su temporada no estaría en tal desorden si Luis Díaz no hubiera sido vendido durante el verano. El polivalente delantero jugó un papel importante en el triunfo por el título de los Reds en 2024-25, pero su deseo de un nuevo desafío llevó al conjunto de Anfield a aceptar una oferta de €75 millones (£65,5m/$88m) del Bayern Munich por el internacional colombiano.

    Díaz no ha mirado atrás desde entonces, habiendo establecido un excelente entendimiento con Harry Kane y el resto de sus compañeros en el Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido impresionantes, mientras que su doblete para vencer al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación ganadora de partidos que atrae la atención de los votantes del Balón de Oro, incluso si su posterior tarjeta roja significa que no se le verá de nuevo en la competencia hasta enero como muy pronto.

    Considerando que Díaz jugará en su primer Mundial este verano, tiene todos los elementos para ser un contendiente al Balón de Oro.

  • TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICHAFP

    7Michael Olise (Bayern Múnich) ↔️

    En 2025-26: 12 goles, 15 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Cualquiera que predijera que Michael Olise tendría dificultades para dar el salto de Crystal Palace al Bayern Múnich se ha equivocado gravemente, ya que el extremo ha encadenado un año más o menos de actuaciones fantásticas para los campeones de la Bundesliga. Igualmente capaz de anotar como de crear goles para otros, el jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles en la máxima categoría alemana, al tiempo que deja su huella en la Liga de Campeones.

    Las actuaciones de Olise en su club también le han ayudado a asegurar un puesto de titular en la alineación de Francia a pesar de la intensa competencia por los lugares. Como tal, podría ser una de las estrellas del próximo Mundial para uno de los favoritos para levantar el trofeo.

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP

    6Vitinha (Paris Saint-Germain) ↔️

    En 2025-26: Cinco goles, ocho asistencias. Ganó la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha ha recorrido un largo camino desde su decepcionante cesión en los Wolves hace cinco años para terminar en el podio del Balón de Oro en 2025, y ahora el dictador en jefe del PSG es considerado por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Sin duda, ha jugado de tal manera al comienzo de la nueva temporada, e incluso parece estar añadiendo más goles y asistencias a su juego, como lo destacó su hat-trick para vencer al Tottenham en la Liga de Campeones en noviembre.

    También formará parte de la selección de Portugal el próximo verano que, después de ganar la Liga de las Naciones, tiene una verdadera creencia de que pueden triunfar en el Mundial. Si lo logran, Vitinha probablemente habrá jugado un papel enorme.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    En 2025-26: Tres goles, ocho asistencias.

    Declan Rice se ha anunciado como uno de los mediocampistas élite del mundo con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Champions League de la temporada pasada, y el hombre del Arsenal ha ido de fuerza en fuerza desde entonces. Rice es ahora uno de los jugadores más importantes de los Gunners mientras buscan no solo el título de la Premier League sino también su primer triunfo en la Champions League, después de comenzar perfectamente su campaña europea.

    Las carreras impulsivas de Rice, sus contribuciones defensivas y sus entregas a balón parado significan que los partidos rara vez pasan desapercibidos para él, mientras que también es un titular seguro para un equipo de Inglaterra dirigido por Thomas Tuchel que parece más que capaz de poner fin a 60 años de sufrimiento ganando la Copa del Mundo de 2026.

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    En 2025-26: 10 goles, 14 asistencias.

    El favorito de las casas de apuestas al inicio de la temporada, Lamine Yamal, está en buen camino para convertirse en el primer jugador menor de 21 años en ganar el Balón de Oro, ¡y ni siquiera tendría que ganarlo en 2026 para lograrlo! Las actuaciones del adolescente del Barcelona en las últimas etapas de la Liga de Campeones de la temporada pasada lo vieron emerger a los ojos de muchos como el mejor futbolista del mundo, y su segundo lugar detrás de Dembélé en la votación del Balón de Oro fue un testimonio de eso.

    Hay quienes todavía creen que necesita producir más momentos decisivos en los partidos más importantes, mientras que hay preocupaciones de que la cantidad de partidos que Yamal ha jugado a tan temprana edad están llevando a un aumento en los problemas de lesiones. Mientras tanto, el Barça parece estar lejos de ser contendiente en la Liga de Campeones en este momento debido a sus deficiencias defensivas, lo que significa que Yamal podría necesitar apoyarse en gran medida en sus actuaciones para España en el Mundial si quiere llevarse el Balón de Oro.

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Kylian Mbappe (Real Madrid) ⬇️

    En 2025-26: 34 goles, ocho asistencias.

    ¿Es este el año en que Kylian Mbappé finalmente consiga el Balón de Oro? Casi desde que surgió como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como un futuro ganador del Balón de Oro. Pero habiendo celebrado recientemente su 27 cumpleaños, Mbappé sigue esperando su oportunidad de estar en la cima del podio en París.

    Hasta ahora, poco más podría haber hecho para darse la mejor oportunidad posible de acabar con esa espera, ya que Mbappé ha llevado a un Real Madrid en apuros esta temporada con una serie de goles decisivos. También ha reservado las mejores actuaciones internacionales de su carrera para los Mundiales, así que se espera que el capitán de Francia llegue lejos en esta carrera.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26: 38 goles, seis asistencias.

    Después de una temporada decepcionante para sus propios estándares elevados, Erling Haaland ha entrado en 'modo Terminator' esta vez, convirtiéndose en un ariete de un solo hombre para el Manchester City mientras buscan reafirmarse como contendientes tanto para la Premier League como para la Liga de Campeones. Ya en camino a su tercera Bota de Oro en cuatro temporadas, las defensas han sido incapaces de detener al jugador de 25 años hasta ahora.

    El impresionante comienzo de Haaland lo habría puesto en la conversación del Balón de Oro de todos modos, pero sus posibilidades esta vez se ven impulsadas por la primera clasificación de Noruega para el Mundial desde 1998, lo que le da a su estrella la oportunidad de aparecer en un torneo importante por primera vez. Los escandinavos son simplemente los tapados para triunfar en Norteamérica, pero Haaland aún podría usar el escenario global para poner un broche de oro a su candidatura al Balón de Oro si todo va bien a nivel de club.

  • VfB Stuttgart v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Múnich) ↔️

    En 2025-26: 35 goles, tres asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no aprecien plenamente a Harry Kane, pero ahora que se ha quitado de encima la presión del trofeo que tantos usaron para cuestionarlo a lo largo de los años, el delantero del Bayern Munich parece un hombre en una misión, totalmente decidido a demostrar que también merece reconocimiento individual después de comenzar la campaña a un ritmo récord.

    Además de anotar montones de goles, Kane ha mostrado su juego integral con un efecto devastador para los campeones de la Bundesliga, y si puede mantener esta forma, entonces más trofeos vendrán a su manera al final de la temporada. Los aficionados de Inglaterra, mientras tanto, rezan para que su capitán no vuelva a quedarse sin energía antes del verano, con Kane siendo clave para las esperanzas de los Tres Leones de terminar con su angustiante espera por un gran honor a nivel internacional.

