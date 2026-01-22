Power Ranking de la Champions League 2025-26: el Arsenal lidera, el Real MAdrid sube, aparecen grietas en el PSG y el Bodo/Glimt expone la fragilidad defensiva del Manchester City

No hay garantía de que los campeones reinantes Paris Saint-Germain mantengan el sexto lugar tampoco, ya que reciben a Newcastle, que está en séptimo lugar, en su último partido, y aunque Barcelona estará confiado de ascender desde el noveno puesto, dado que cierran su campaña de fase de liga en el Camp Nou contra Copenhague, su defensa débil se mostró una vez más en una victoria sorprendentemente difícil sobre Slavia Praga.

Arsenal, por supuesto, no tiene tales problemas, y los Gunners mantuvieron su récord perfecto al acumular más miseria sobre el Inter en San Siro. En otra semana muy fuerte para la mayoría del contingente inglés, Liverpool también se restableció como contendiente con una victoria contundente en Marsella.

Entonces, tal como están las cosas, ¿qué equipos parecen potenciales campeones? ¿Y quién corre el riesgo de sufrir una salida vergonzosamente temprana? GOAL clasifica y califica a los 32 equipos que aún luchan por un lugar en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones 2025-26...

Actualización anterior: 11 de diciembre de 2025. Equipos eliminados: Kairat Almaty, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga.