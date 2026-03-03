¿Portugal, con Cristiano Ronaldo, queda eliminada? ¿Neymar regresa con Brasil? Lionel Messi contra Kylian Mbappé por hacer historia: predicciones audaces para la Copa Mundial de 2026 a 100 días del inicio

Las Copas del Mundo son tremendamente impredecibles. Basta un solo error para que un gigante caiga. Basta una sola sorpresa para que surja una Cenicienta y se consolide para siempre en la historia de la Copa del Mundo.
Por lo tanto, predecir estos torneos es cosa de tontos, especialmente en un nuevo formato de 48 equipos que cuenta con estrellas que van desde Harry Kane hasta Christian Pulisic. Afortunadamente, hay tontos dispuestos a intentarlo con algunas predicciones grandes y audaces para el inevitable caos de este verano.
Antes de la Copa del Mundo, Tom Hindle y Ryan Tolmich, de GOAL, han hecho tres predicciones audaces sobre cómo este torneo tratará a algunas de las estrellas más grandes del fútbol, y también a algunas de las más pequeñas.