Por qué Marcus Rashford sigue sin estar en los planes futuros del Manchester United a pesar de su impresionante rendimiento en el Barcelona.
Opción de compra: ¿Cuánto le costará al Barcelona el acuerdo permanente?
El Barcelona puede activar la transferencia permanente de Rashford pagando 26 millones de libras (36 millones de dólares). El gigante catalán está en posición de dictar lo que sucederá a continuación, con todo el poder en sus manos. Si quieren retener a Rashford, el United no puede hacer nada al respecto.
The Sun afirma que los Red Devils están contentos de que un producto de su legendario sistema de cantera permanezca en el fútbol español, a pesar de que algunos informes sugieren que el entrenador interino Michael Carrick querría ver de vuelta en Old Trafford a un jugador de probada eficacia en la Premier League.
El Manchester United no hizo ningún esfuerzo por recuperar a Rashford en enero.
Carrick, que estará al mando en Manchester hasta el final de la temporada 2025-26, trabajó anteriormente con Rashford durante los tres años y medio que formó parte de los equipos técnicos de José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer. Ahora aspira a conseguir un puesto a tiempo completo en el United tras supervisar cuatro victorias consecutivas al comienzo de su mandato.
Sin embargo, The Sun informa de que el United «no tenía intención de recuperar a Rashford durante el mercado de fichajes de invierno». Además, afirma que «Carrick no se planteó recuperar a Rashford y no está pensando más allá del verano, ya que su contrato solo dura hasta el final de la temporada».
Se dice que «no ha cambiado nada con respecto a la situación de Rashford», y que el director ejecutivo, Omar Berrada, y el director de fútbol, Jason Wilcox, siguen deliberando sobre quién nombrar como próximo entrenador del club de forma permanente.
Rashford quiere quedarse en el Camp Nou.
Rashford no ha jugado con el United desde diciembre de 2024, ya que pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa. Cayó en desgracia con el exentrenador de los Red Devils, Rubén Amorim, y vio cómo su camiseta con el número 10 pasaba a manos del internacional brasileño Matheus Cunha durante el verano de 2025.
Se le obligó a entrenar lejos de la plantilla del primer equipo del United antes de que se cerrara el acuerdo de cesión con el Barcelona. El jugador, que suma 426 partidos con los Red Devils y 138 goles a su nombre, ha expresado su deseo de permanecer en el Camp Nou.
Cuando se le preguntó si quería quedarse en el Barça, Rashford respondió a ESPN: «Por supuesto. Disfruto de este club de fútbol y creo que, para cualquiera que ame el fútbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia de este deporte. Para un jugador es un honor. La gente lo olvida, pero he pasado 23 años de mi vida en el Manchester United. A veces simplemente necesitas un cambio. Creo que quizá este sea mi caso y estoy disfrutando de todo».
El Manchester United explora otras opciones ofensivas antes del mercado de fichajes de verano.
The Sun afirma que el United «probablemente buscará un delantero en el mercado de fichajes de verano, dada la escasez de extremos izquierdos tras la marcha de Rashford y la venta de Alejandro Garnacho». Jadon Sancho tampoco tiene futuro en Old Trafford tras fichar por el Villa en calidad de cedido y se convertirá en agente libre a finales de junio, cuando expire su contrato.
El contrato de Rashford en Manchester está vigente hasta el verano de 2028, lo que significa que el United puede exigir una cantidad considerable por sus servicios. Si el Barcelona no cumple con el precio que piden, alguien más lo hará.
Los blaugranas aún no han iniciado las negociaciones para activar la cláusula del préstamo de Rashford, pero han visto cómo el astro inglés, que espera formar parte de los planes de Thomas Tuchel para el Mundial, ha alcanzado los dos dígitos en goles y asistencias esta temporada.
Hansi Flick ha expresado su deseo de mantener a Rashford en el equipo más allá del final de la temporada. El único escollo podría ser que Joan Laporta pierda las próximas elecciones presidenciales del Barcelona y una nueva figura, posiblemente Víctor Font, quiera llevar el fichaje por otros derroteros.
