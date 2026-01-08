Se suponía que la ventana de transferencias de enero le ofrecería a Ter Stegen un salvavidas, pero en su lugar le ha traído una nueva pesadilla de lesiones. El portero alemán, que ha caído en la jerarquía del Barcelona, se vio obligado a retirarse de la plantilla del club para la Supercopa de España en Arabia Saudita esta semana después de sufrir un problema de rodilla durante una sesión de entrenamiento.

Mientras sus compañeros se preparaban para su enfrentamiento de semifinales en el Medio Oriente, que ganaron 5-0 contra el Athletic Club, el jugador de 33 años fue enviado de regreso a Cataluña para someterse a pruebas médicas urgentes. El club actuó rápidamente para llamar al portero suplente Diego Kochen como reemplazo, pero la atención permanece firmemente en la gravedad del estado de Ter Stegen.

Aunque Mundo Deportivo informa que no se espera que la lesión sea grave, el momento no podría ser peor. Ter Stegen solo regresó a la acción en diciembre tras una extensa cirugía de espalda, y los clubes son naturalmente cautelosos al contratar jugadores con problemas recurrentes de condición física. Cualquier diagnóstico que requiera un periodo de baja de más de unas pocas semanas eliminaría efectivamente cualquier posibilidad de una transferencia antes de que la ventana se cierre el 1 de febrero, dejándolo varado en el banco en el Camp Nou.