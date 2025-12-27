+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Romelu Lukaku Napoli 2025-2026Getty Images
Alessandro De Felice y Salvador Pérez

¿Por qué Lukaku no convocado para Napoli contra Cremonese? El motivo de la exclusión de la lista de Conte

El belga no convocado para el Napoli contra Cremonese: el motivo de la exclusión entre la gestión física, el regreso de la lesión y el apretado calendario del equipo de Conte.

Tras la victoria en la Supercopa de Italia en Riad, Arabia Saudita, el Napoli se enfrentará a la Cremonese en el Zini en partido de la Jornada 17 de la Serie A

A marcar la víspera del partido de la Serie A está la noticia relacionada con ausencias importantes entre los partenopeos. 

Sobre todo la de Romelu Lukaku, que no ha sido convocado por Antonio Conte para el viaje a Lombardía y se quedará en Nápoles junto a Beukema y Olivera. 

Una decisión que de inmediato atrajo la atención sobre la exclusión del belga, protagonista esperado tras el reciente regreso al grupo azzurro.

  • LUKAKU NO ES CONVOCADO

    El Nápoles tomó rumbo a Cremona sin Romelu Lukaku, Sam Beukema y Mathias Olivera, que no han participado en el viaje y no estarán disponibles para el enfrentamiento contra los grigiorossi, como informó Sky Sport

    Por el momento, el club no ha comunicado motivos oficiales sobre las exclusiones, pero según la emisora se trataría de una gestión relacionada con condiciones físicas a monitorear y decisiones precautorias en vista de los numerosos compromisos próximos.

    • Anuncios

  • EL REGRESO ENTRE LOS CONVOCADOS EN SUPERCOPA

    La ausencia de Romelu Lukaku ha sorprendido un poco al ambiente napolitano después de los hechos recientes. 

    El delantero había vuelto a estar entre los convocados para la Supercopa Italiana, después de haberse recuperado completamente de la lesión, aunque aún sin tener minutos en las piernas, como admitió el mismo Conte, y ahora apuntaba a incrementar su tiempo de juego con la camiseta del Napoli.

  • ESTRENO ESPERADO

    Hay una gran expectativa por el regreso al campo de Romelu Lukaku. El delantero belga se acerca a grandes pasos a su debut de temporada después de la lesión que lo ha mantenido alejado del rectángulo verde de juego.

    Lukaku aún no ha salido al campo en esta temporada debido a la lesión de alto grado del recto femoral del muslo izquierdo sufrida en el amistoso Nápoles-Olympiacos del pasado 14 de agosto.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • OTRO NO A ARABIA

    Romelu Lukaku continúa reiterando su voluntad de seguir siendo protagonista con la camiseta azul.

    Según reporta Il Mattino, el delantero belga ha rechazado nuevamente las propuestas provenientes de la Saudi Pro League, que ya durante el verano intentaron arrebatárselo al Nápoles con ofertas económicamente muy ventajosas.

    El diario napolitano enfatiza cómo Lukaku solo tiene en mente el regreso al campo y el deseo de dar lo máximo para Antonio Conte, considerado su mentor.

    Las sirenas árabes permanecen en un segundo plano y eventualmente podrán ser evaluadas en el futuro, mientras que ahora la prioridad del belga sigue siendo el Nápoles y el regreso a pleno régimen tras la exclusión del viaje a Cremona.

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
0