Por qué los clubes de la Premier League tienen horarios de inicio inusuales el domingo mientras Manchester United, Liverpool, Manchester City y Chelsea enfrentan una programación extraña
Programación inusual de la Premier League
El primer fin de semana completo del Año Nuevo, la Premier League ha programado un puñado de partidos en horarios extraños que van en contra de la tradición. El sábado, Sky Sports en el Reino Unido transmitió el partido temprano entre Aston Villa y Nottingham Forest, así como el partido tardío entre Bournemouth y Arsenal. TNT Sports generalmente muestra el partido temprano el sábado, pero en su lugar han obtenido los derechos para transmitir el enfrentamiento entre Leeds y Man Utd el domingo a las 12:30 p.m.
Después, cuatro partidos comenzarán a las 3 p.m. - Everton vs Brentford, Fulham vs Liverpool, Newcastle vs Crystal Palace y Tottenham vs Sunderland - y todos se transmitirán por Sky, antes de que el Manchester City reciba al Chelsea a las 5:30 p.m., también por Sky.
¿Por qué son inusuales los horarios de inicio?
La Premier League siempre intentará dar a los clubes un mínimo de 60 horas entre partidos, y debido a los encuentros de entre semana durante el periodo navideño, varios partidos se han movido de sábado a domingo.
El Liverpool, Spurs y City jugaron el jueves, al igual que Brentford, Palace, Fulham, Sunderland y Leeds, lo que significa que no pudieron ser programados para jugar nuevamente el sábado.
El Chelsea jugó el martes, lo que significa que han tenido más descanso que sus oponentes del domingo, pero su enfrentamiento con el City probablemente se seleccionó inicialmente como la oferta de Super Sunday del fin de semana. Cada partido que comienza a las 3 pm estará disponible para ver en vivo porque no hay blackout un domingo, a diferencia de un sábado, cuando se protegen las asistencias de la Football League. Sin embargo, se espera que pronto se lleven a cabo conversaciones que podrían hacer que la Premier League y la EFL eliminen el blackout por completo.
Partidos de mitad de semana por venir
La Premier League también ha tenido que ser cuidadosa con la programación de mitad de semana antes de una pausa en la acción, con la tercera ronda de la FA Cup teniendo lugar el próximo fin de semana.
A mitad de semana, el martes, West Ham se enfrenta al Nottingham Forest en un partido crucial en la parte baja de la tabla, por lo que ambos han sido programados para jugar el sábado.
El miércoles, hay casi un programa completo de partidos, con seis juegos comenzando a las 7:30pm, incluyendo el enfrentamiento de Bournemouth con Spurs y el encuentro de City con Brighton. A las 8:15pm, Burnley se enfrenta al Manchester United y el Newcastle juega contra el Leeds. Luego, el jueves, el Arsenal se enfrenta al Liverpool en un encuentro de alto perfil en la parte superior de la tabla.
¿Qué sigue?
Es probable que los partidos vuelvan a la normalidad después de la tercera ronda de la FA Cup. La Premier League volverá el 17 de enero, con el partido de las 12:30 p.m. siendo el derby de Manchester, con United enfrentándose al City. El partido de la tarde de ese día verá al Nottingham Forest dar la bienvenida al Arsenal en el City Ground.
Mientras tanto, en la semana anterior, se llevará a cabo el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga, con Newcastle enfrentándose al Man City y los Gunners al Chelsea, ya que todos intentan llegar a Wembley y poner sus manos en el primer trofeo disponible de la temporada.
