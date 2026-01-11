Getty
‘Hasta que se retire’: Por qué Lionel Messi seguirá siendo el ‘mejor del mundo’ mientras su excompañero del Barcelona, David Villa, le otorga la etiqueta de GOAT
Noveno Balón de Oro: Lionel Messi sigue siendo fuerte
Lionel Messi disfrutó de un productivo 2025 con los Herons, ayudándolos a un histórico triunfo en la MLS Cup. Mientras saboreaba la gloria colectiva, el superestrella sudamericano recibió la Bota de Oro y los honores de MVP, convirtiéndose en el primer jugador en asegurar este último de esos dos premios en campañas consecutivas.
La expectativa es que, tras haber inspirado a su país a una corona global en Qatar 2022, Messi formará parte de una defensa del título de la Copa del Mundo este verano, con el evento emblemático de la FIFA dirigiéndose a América, Canadá y México.
Si fuera a destacar para la Albiceleste nuevamente en otra exitosa búsqueda de honores internacionales, entonces un noveno Balón de Oro podría estar en las cartas. Se considera que cualquier cosa es posible cuando se trata de Messi.
Por qué Messi sigue siendo el GOAT para su ex compañero del Barcelona
Ha pasado más de 20 años iluminando el más alto nivel del juego. Muchos se consideran afortunados de haber pasado tiempo en la compañía de Messi, jugando contra y junto al argentino GOAT.
David Villa disfrutó de ese estatus en el Barcelona, con el ganador de la Copa del Mundo 2010 pasando tres temporadas en el Camp Nou que entregaron dos títulos de La Liga y un triunfo en la Liga de Campeones. Messi estaba en la cima de sus poderes en esa época.
Con esto en mente, Villa ha dicho a El Chiringuito cuando se le preguntó si Messi debería ser considerado el mejor jugador que jamás haya calzado un par de botas: “Sin duda. Con creces. Todavía digo que hasta que se retire, Messi seguirá siendo el mejor jugador del mundo.” Villa también mencionó a Messi como el mejor jugador con el que ha jugado y contra el que ha jugado.
Villa elige a su ídolo y sus goles favoritos
Villa ha hecho eco de los sentimientos de su compatriota y ex internacional español Raúl cuando se trata de otorgarle a Messi el mayor reconocimiento. La leyenda del Real Madrid dijo recientemente al sorprendentemente pasar por alto a algunas otras leyendas en el Santiago Bernabéu: “He tenido la suerte de jugar con jugadores como [Zinedine] Zidane, Cristiano, Ronaldo, [Luis] Figo... pero creo que Messi es el mejor, es muy diferente. Hace que todo parezca fácil, cosas que ves como imposibles, él las hace parecer fáciles, como si estuviera jugando con sus amigos en la calle.”
Villa trabajó con varios otros grandes modernos en el Barcelona. Considera al ex capitán blaugrana Carles Puyol como “el defensor más difícil de regatear”. El ex delantero admitió que Luis Enrique es su “ídolo” - con el actual entrenador del Paris Saint-Germain también comenzando en el Sporting de Gijón antes de pasar por Cataluña.
Villa destacó su gol en la final de la Liga de Campeones de 2011, cuando Messi y el Barcelona se impusieron por 3-1 al Manchester United en el estadio de Wembley, como su favorito. En cuanto al esfuerzo registrado por sus compañeros de equipo, Villa eligió el dramático gol de Andrés Iniesta para España en la final de la Copa del Mundo de 2010 como el mejor de todos.
Copa del Mundo 2026: Yamal vs Messi por la corona global
Villa sigue observando de cerca cómo les va a Lionel Messi, al Barcelona y a España. Ha visto a Lamine Yamal salir del famoso sistema de la academia de La Masia para convertirse en otra superestrella global en el Barça, con el joven de 18 años reescribiendo los libros de historia.
Messi se ha comprometido con un nuevo contrato con el Inter Miami que lo mantendrá en la MLS hasta la campaña de 2028, con la intención de conseguir más honores importantes antes de que llegue el día de colgar las botas definitivamente.
Él estará en la lucha por otra corona de la Copa del Mundo este verano, pero Yamal y España tienen la intención de bloquear su camino. Son los actuales campeones de Europa y muchos creen que conseguirán un primer título global desde que Villa y compañía triunfaron en suelo sudafricano.
