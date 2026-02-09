Por qué el Manchester United y Michael Carrick han abandonado sus planes de viajar a Arabia Saudí para disputar un lucrativo partido amistoso a mitad de temporada.

Según The Times, el United tenía planes provisionales de viajar a Oriente Medio para disputar un partido amistoso que podría haber sido muy lucrativo. A principios de esta temporada, Amorim afirmó que el club «tenía que hacerlo».

Argumentó que el club no tenía otra opción debido a que no se había clasificado para la competición europea.

Dijo: «Tenemos que hacerlo. Y ya sabes, sabíamos que cuando nos quedamos fuera de Europa, teníamos muchas cosas que hacer. Tenemos a nuestros aficionados, tenemos el presupuesto, tenemos que compensar muchas cosas. Así que tenemos que hacerlo. Lo haremos. Queremos estar con nuestros aficionados de todo el mundo. Si tienes que hacerlo, tienes que encontrar la manera de hacerlo».