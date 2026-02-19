Getty
Por qué el Chelsea ha dado la bienvenida al fichaje de 40 millones de libras a la base de entrenamiento de Cobham meses antes de que el joven prodigio complete su traspaso
Quenda, lesionado, se prepara para completar un traspaso millonario.
Quenda se encuentra actualmente recuperándose de una lesión, tras sufrir una fractura en el metatarso. En lugar de completar su programa de rehabilitación en Lisboa, el jugador de 18 años ha sido invitado, según ha revelado BBC Sport, a utilizar las «instalaciones de primera clase de Cobham».
El traspaso, por una elevada suma de dinero, ya se ha cerrado y se completará oficialmente en julio. Los términos del precontrato se acordaron en marzo de 2025, y el Chelsea ha apostado por el potencial de uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo.
Por qué Quenda no permanecerá mucho tiempo en el oeste de Londres
No se espera que Quenda permanezca mucho tiempo en Inglaterra, ya que el plan es que vuelva a la acción en marzo. Ha estado fuera de juego desde que sufrió una desafortunada lesión durante un choque con el Benfica en diciembre. Es posible que esté listo para los partidos de octavos de final de la Liga de Campeones con el Sporting, al tiempo que ayuda al equipo en su búsqueda de otro título nacional.
Su llegada a Stamford Bridge ha sido toda una sorpresa, ya que el Chelsea está permitiendo que otras estrellas lesionadas de su plantilla se recuperen por completo en los equipos a los que han sido cedidos, como Emanuel Emegha en el Estrasburgo y Dastan Satpaev en Oriente Medio con el FC Kairat.
Sin embargo, los Blues tienen grandes esperanzas puestas en Quenda y quieren que se aclimate lo antes posible. Se dice que ha acordado un contrato de siete años con el gigante de la Premier League, que incluye la opción de una prórroga de 12 meses.
La joven promesa portuguesa comparada con el extremo del Arsenal Saka
Quenda rechazó el interés de otros clubes para perseguir su sueño profesional con el Chelsea, el club que le ofreció el proyecto más atractivo para su futuro. El joven es capaz de desempeñar funciones de lateral en ambas bandas o de jugar más adelantado.
Se le ha comparado con la estrella del Arsenal Bukayo Saka, y Fabio Roque, exentrenador de la cantera del Sporting, declaró a Sky Sports: «Geo es muy exigente consigo mismo en los momentos defensivos. Cerrar, recuperarse rápido, ganar los duelos defensivos para sus compañeros. Me recuerda a Bukayo Saka al principio de su carrera, cuando jugaba como lateral.
«Pero solo hay un Geovany Quenda. Es diferente a cualquier otro jugador al que haya entrenado. Puede dejar una huella totalmente diferente en el fútbol. Estamos hablando, junto con Lamine Yamal y Estevao Willian, de los que probablemente sean los mejores jugadores de la generación nacida en 2007».
Cómo Quenda quedó deslumbrada por Ronaldo
El internacional sub-21 de Portugal Quenda ya ha sido incluido en las convocatorias absolutas de su país, tras haber sido seleccionado por primera vez en septiembre de 2024, cuando solo tenía 17 años.
Durante esa concentración, tuvo la oportunidad de cruzarse con Cristiano Ronaldo, pero quedó impresionado por el cinco veces ganador del Balón de Oro. Quenda contó a Canal 11 una experiencia un tanto surrealista: «Él [Ronaldo] subía y yo bajaba. Cuando llamé al ascensor, él subía y apareció. Me sentí un poco avergonzado, ¡pero es normal! No dije nada. Es un ejemplo para todos, para todos los niños que sueñan con ser futbolistas».
Ronaldo dijo sobre ese encuentro: «Muchos de ellos se sienten avergonzados al hablar conmigo. Hace un rato subía a mi habitación y vi al chico nuevo, Quenda, de 17 años. Me acerqué a él y le dije: "¿Ya te has recuperado del partido?". Vi que estaba avergonzado.
No digo que sea un padre, sino un hermano mayor. Para algunos podría ser un padre y, como he dicho antes, he pasado por lo mismo que ellos y la selección nacional es una familia».
Desde entonces, Quenda ha adquirido una experiencia invaluable, ya que comienza a sentirse más cómodo en compañía de nombres conocidos, lo que debería ayudarle a integrarse perfectamente en el Chelsea cuando se enfrente a un nuevo y emocionante reto.
