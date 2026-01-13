Si se llegara a un acuerdo de extensión antes de ese torneo, entonces los rumores de salida desaparecerían. Kane dijo recientemente a los aficionados cuando visitó un club de fans del Bayern y se le preguntó si estaría abierto a quedarse en el Bayern: “100 por ciento posible”.

Los responsables del Allianz consideran que eso es una puerta abierta por la que pueden pasar, con más conversaciones planificadas. Una actualización sobre la situación de Kane ha sido proporcionada por Christian Falk para Sport Bild.

Él ha dicho: “Es cierto, el Bayern Munich está cada vez más seguro de que Harry Kane firmará una extensión de contrato. No hubo conversaciones nuevas durante el receso de invierno. Aunque debo decir que Kane también estuvo en el club de fans y dijo que se sentía muy confiado en el Bayern Munich. No hay ideas sobre hacer un cambio. Hablé con él después del partido en Salzburgo y le pregunté si había alguna novedad sobre las conversaciones de su contrato. Él dijo que no y reiteró lo que dijo en el club de fans. Está muy feliz en el Bayern Munich.

“Sabemos que el club quiere extender el contrato, pero no hay prisa. Kane todavía tiene su cláusula de contrato hasta finales de enero, pero no quiere tomarla. Así que, el Bayern quiere esperar hasta que la cláusula expire antes de las próximas conversaciones. Kane estaría feliz de esperar incluso después del Mundial. ¡No hay cambios!”