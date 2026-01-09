La búsqueda de City de Semenyo desde principios de la temporada había desconcertado a muchos aficionados y expertos, ya que el equipo de Pep Guardiola parecía bastante bien abastecido en lo que respecta a jugadores ofensivos. Jeremy Doku ha conquistado a su entrenador y a los aficionados esta temporada con actuaciones cada vez más decisivas y fascinantes, mientras que Rayan Cherki ha proporcionado sus propios momentos deslumbrantes.

Savinho siempre fue una opción emocionante para salir del banquillo, incluso si su producto final necesitaba mejorar, mientras que City tenía aún más opciones en las bandas con Bernardo Silva y Oscar Bobb.

Pero Semenyo ofrece algo que esos jugadores mencionados anteriormente no podían: un suministro regular de goles que puede aliviar la carga sobre Erling Haaland y hacer a City más impredecible.

Semenyo tiene el potencial de ser un fichaje que cambie el juego para City, uno que no solo eleva su empuje por trofeos esta temporada, sino que puede cambiar la dinámica del equipo en los años venideros.