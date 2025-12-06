+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
¿Podría Mohamed Salah realmente dejar el Liverpool después de haber sido suplente en dos partidos consecutivos bajo el mando de Arne Slot?

El 11 de abril de este año, Liverpool publicó un video en sus canales de redes sociales acompañado de las palabras 'La historia continúa' y un emoji de corona. Nadie tenía que presionar play para entender lo que significaba: después de meses y meses de especulación incesante sobre el futuro de Mohamed Salah, el Rey Egipcio de Anfield finalmente había acordado un nuevo contrato con el club.

"Estoy muy emocionado," dijo el extremo sobre su extensión de dos años. "Ahora tenemos un gran equipo. Antes también teníamos un gran equipo, pero firmé porque creo que tenemos una oportunidad de ganar otros trofeos y disfrutar de mi fútbol. Es genial, tuve mis mejores años aquí. Jugué ocho años; ojalá sean 10." 

En este momento, sin embargo, eso parece altamente improbable. De hecho, el excentrocampista del Liverpool Jamie Redknapp dice que estaría "asombrado si Salah cumple el último año y medio de su contrato" - y es sorprendentemente fácil entender por qué.

    La 'apuesta' da resultados espectaculares

    La idea de que Mohamed Salah deje el Liverpool apenas seis meses después de firmar un nuevo contrato debería ser absurda. Como si alguien necesitara recordarlo, no solo jugó un papel en los Reds alcanzando un récord igualando el vigésimo título inglés la temporada pasada, él tomó el centro del escenario al producir una de las mayores campañas individuales en la historia de la Premier League.

    Salah acumuló 29 goles y 18 asistencias, lo que resultó en que se convirtiera en el primer hombre en ganar the Golden Boot, the Playmaker Award y Player of the Season en el mismo año. En lo que a Salah respecta, sus numerosos récords y estadísticas sensacionales fueron una consecuencia directa de que el nuevo entrenador Arne Slot cediera a su solicitud de dejarle centrarse únicamente en marcar y crear goles.

    "Las tácticas son bastante diferentes [a la era de Jürgen Klopp]", dijo Salah a Sky Sports. "Ahora no defiendo mucho. Dije [a Slot] 'Mientras me descanses defensivamente, yo proporcionaré ofensivamente', así que estoy contento de haberlo hecho. Escuchó mucho y se pueden ver los números. Cuando juegas en la Premier League tienes que defender, pero dije que podía jugar al límite y de alguna manera puedo marcar la diferencia."

    Desafortunadamente para Salah, Slot y Liverpool, el riesgo ya no está demostrando valer la pena.

    Objetivo para los oponentes

    Mohamed Salah no es de ninguna manera la única razón por la que Liverpool está teniendo problemas esta temporada: la defensa es un desastre, los delanteros están fallando, mientras que Dominik Szoboszlai es el único centrocampista que está jugando bien. Sin embargo, la dramática caída en la productividad de Salah es sorprendente y está perjudicando seriamente a su equipo. 

    Por ejemplo, después de 14 jornadas de la pasada temporada de la Premier League, Salah había llevado al Liverpool a la cima de la tabla con 13 goles y siete asistencias. Esta vez, los Reds están actualmente languideciendo en el octavo lugar, con Salah habiendo contribuido solo con cuatro goles y dos asistencias.

    Aún peor, los oponentes ahora están apuntando al lado derecho de Liverpool incluso más de lo que lo hacían cuando Trent Alexander-Arnold estaba ubicado detrás de Salah, y con gran efectividad.

    "Sabemos que Salah siempre está listo para el contraataque," dijo el lateral izquierdo del Chelsea Marc Cucurella a Sky Sports después de asistir a Estevao para un gol en el último minuto contra los Reds el 4 de octubre. "Así que practicamos eso, y el manager (Enzo Maresca) dijo que podría haber espacio allí."

    Ya no es un factor decisivo

    Arne Slot inicialmente defendió la libertad otorgada a Salah, argumentando que en el mismo partido contra el Chelsea hubo "cinco o seis momentos en los que Mo podría haber marcado la diferencia para nosotros" porque al internacional egipcio se le permitía permanecer tan arriba en el campo.

    "Y si eso hubiera sucedido, entonces habríamos tenido una conversación como la temporada pasada, donde tantas veces marcó la diferencia para nosotros", dijo Slot a los reporteros. "Pero si eso no sucede, entonces obtienes comentarios como este [de Cucurella]. Siempre se trata del equilibrio entre los extremos y los laterales. Quiero que nuestros laterales ataquen también, así que tenemos que encontrar el equilibrio adecuado en eso, pero estamos concediendo demasiados centros en comparación con la temporada pasada, y esto es algo de lo que soy consciente y tenemos que mejorar."

    Parece que Slot ahora ha decidido que sacar a Salah de la alineación titular es la mejor solución a este problema en particular.

    Caído

    Contra el West Ham el pasado domingo, Slot colocó al versátil Szoboszlai en el lado derecho, con Joe Gomez detrás de él. No sorprende que el Liverpool luciera mucho más sólido en defensa y mantuviera su primera portería a cero en casi un mes. Además, Florian Wirtz brilló en el rol de mediocampista ofensivo dejado vacante por Szoboszlai.

    Consecuentemente, Slot decidió hacer solo un cambio para la visita del miércoles al Sunderland, con Andy Robertson ocupando el puesto de lateral izquierdo en lugar de Milos Kerkez, quien sufrió calambres en el London Stadium. Sin embargo, Jamie Carragher, quien ha sido muy crítico del silencio mediático de Salah durante la impactante caída del Liverpool, se mostró "sorprendido" por la decisión de no reintegrar al delantero.

    "He dicho esta temporada que no creo que Mo Salah deba jugar todos los partidos, pero cuando lo dije pensaba principalmente en los partidos fuera de casa, no tanto en Anfield," explicó Carragher en Sky. "Arne Slot puede presentar el fin de semana como que el Liverpool tiene cuatro partidos en 10 días, y tienes que mirar en cuáles lo juegas.

    "El Sunderland jugará profundamente y lo hará difícil, así que esperaba que este fuera el partido en el que Salah jugara. Que esté en el banco no se siente como descanso o rotación; es estar fuera. Pero tarde o temprano el Liverpool tiene que girar de ser el equipo de Salah a ser el equipo de Wirtz y (Alexander) Isak, y tal vez vimos un atisbo de eso [en West Ham]."

    No obstante, si el domingo al menos insinuó un futuro más brillante, el miércoles ofreció un recordatorio inmediato de la dura realidad del presente predicamento del Liverpool.

    Trabajando con o sin Salah

    Dejar a Salah en el banquillo claramente no va a resolver de repente todos los problemas del Liverpool. Los 45 minutos que jugaron sin él contra el Sunderland fueron incluso peores que los 45 minutos que jugaron con él, lo que solo sirvió para recalcar el punto de que Slot tiene problemas tácticos y psicológicos mucho más profundos que abordar.

    En pocas palabras, el Liverpool parece perdido en este momento, desprovisto de confianza y coherencia, y lo que se ha vuelto dolorosamente claro es que no se está haciendo progreso. Entonces, Salah no debería ser convertido en un chivo expiatorio por la incapacidad de Slot para frenar una caída que ya lo habría llevado al despido en cualquier otro equipo europeo de élite.

    Los Reds pueden haber remontado para conseguir un punto contra el Sunderland, pero la primera mitad del miércoles fue tan insípida e ineficaz como todo lo que produjeron en sus recientes derrotas por tres goles ante el Manchester City, Nottingham Forest y PSV. Wirtz pudo haber impresionado una vez más, pero Isak estuvo anónimo y Cody Gakpo fue sustituido en el descanso. Quizás lo más preocupante de todo, Virgil van Dijk ya no puede ser confiado para liderar con el ejemplo en la defensa. 

    En ese contexto, si Salah comienza o no es algo un tanto irrelevante, ya que el equipo de Slot carece tanto de equilibrio como de fe sin importar quién juegue. 

    'No siento que vaya a terminar bien'

    No se puede negar, sin embargo, que la situación de Salah continuará siendo un tema de conversación importante antes, durante y después de la próxima Copa Africana de Naciones. Al fin y al cabo, estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia del Liverpool, haciendo que su terrible bajón de forma sea el tema de un gran debate.

    Carragher afirmó recientemente que "sus piernas se han ido", pero eso es muy difícil de creer (y también probablemente ofensivo), dado que Salah estaba destrozando la Premier League hace seis meses y es conocido por mantenerse en excelente condición física.

    Sin embargo, sería muy interesante saber dónde está su mente en este momento. Cuando Salah firmó su nuevo contrato, expresó repetidamente lo "feliz" y "emocionado" que estaba por hacerlo, ya que creía que el Liverpool era capaz de ganar más títulos importantes, y eso ya no parece ser el caso. Slot también dijo que Salah aceptó ser dejado fuera en la victoria contra el West Ham con su nivel habitual de "profesionalismo", pero no pudo haber estado contento de ser dejado fuera nuevamente el miércoles.

    "Salah necesita confianza y amor de un entrenador," dijo Redknapp en Sky. "Entonces, para que [Slot] lo deje fuera en una situación en la que posiblemente lo vas a perder por ocho partidos en la Copa Africana... Tienes que jugarlo mientras puedas. Él es el futbolista superestrella del Liverpool, pero claramente el entrenador no lo cree en este momento.

    "No lo compararía con cuando Alan Shearer fue dejado fuera por Ruud Gullit hace todos esos años y terminó siendo un choque masivo donde uno tuvo que irse, pero sí parece que algo tiene que ceder, porque no hay manera de que Mohamed Salah esté contento siendo un jugador secundario en este equipo. No creo que vaya a terminar bien de ninguna manera."

    El temor de Redknapp ciertamente no es infundado. Por loco que parezca, existe la posibilidad de que uno de Salah y Slot no esté en el Liverpool al final de enero, lo cual sería el giro más increíble dado lo exitosamente que se combinaron para entregar un título la temporada pasada. 

    Al mismo tiempo, no sería sorprendente en absoluto ver a Salah ser llamado para el crucial viaje del sábado a Leeds United (particularmente porque Slot parece tener una inexplicable falta de fe en Federico Chiesa), mientras habrá dos oportunidades más para que el extremo recuerde a todos su duradera clase, contra el Inter y el Brighton, antes de que se dirija a Marruecos a finales de este mes.

    Si los últimos dos partidos nos han enseñado algo, sin embargo, es que Salah ya no es un titular seguro bajo Slot y el estatus del atacante solo es probable que se vea aún más socavado mientras esté fuera en deber internacional. La historia continúa, entonces, pero podría terminar más abrupta - y dolorosamente - de lo que cualquiera podría haber predicho en abril.

