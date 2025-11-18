¿Podría Liverpool todavía vender a Mohamed Salah? Ex estrella de los Reds explica por qué la transferencia es posible a pesar de que se firmó un nuevo contrato

Cuando al ex portero del Liverpool, James, que hablaba en exclusiva con GOAL a través de la casa de apuestas de fútbol en línea, se le preguntó si Salah podría ser vendido, el ex internacional de Inglaterra dijo: "El Liverpool no tenía que fichar a Mo Salah y Mo Salah no tenía que fichar por el Liverpool. Quiero decir, al final, el acuerdo que firmó habría sido adecuado para ambas partes. Y creo que si llegara un momento, y sé que el Liverpool no es único en esto, pero la mayoría de las razones detrás de fichar a jugadores serán los números que están produciendo.

"Entonces podrías imaginarte una situación donde los números de Mo no sean lo que el Liverpool necesita. Y si hubiera un posible pretendiente en otro lugar, entonces estoy seguro de que con conversación, porque Mo tiene voz en el asunto, el Liverpool estaría dispuesto a dejarlo ir.

"Bajo contrato, no creo que pudiera ver una situación en la que Mo vaya a quedarse solo para cobrar. Creo que habría una situación en la que, a través de la conversación porque sé que el diálogo con el Liverpool siempre es muy bueno, las dos partes se sentarían y discutirían el futuro.

"Sin embargo, si Mo comienza a hacer lo que al Liverpool le gustaría que hiciera y Mo estoy seguro que le gustaría hacer y comienza a marcar muchos goles, entonces su mano podría ser forzada por un posible pretendiente, porque cualquier club interesado, Arabia Saudita lógicamente ya que son los que tienen dinero, podrían hacer una oferta que el Liverpool no pueda rechazar.

"También creo que el Liverpool ya tendrá a alguien preparado para reemplazar a Mo Salah. Mientras estoy aquí mirando mi camiseta firmada por Diogo Jota, ahora sabemos con claridad la naturaleza inevitable de la vida. Creo que el Liverpool, más que nadie actualmente, estará mirando esa situación de Diogo y diciendo, tenemos que tenerlo. Y eso sería, desde un nivel humano, lógico, y desde un nivel empresarial, aún más lógico tener algún tipo de gestión de riesgos respecto a la sustitución de jugadores."