¿Podría Lionel Messi regresar al Barcelona en calidad de préstamo en enero? Joan Laporta responde a la pregunta sobre la transferencia después de la visita "espontánea" de la estrella del Inter Miami al renovado Spotify Camp Nou

Laporta también compartió sus pensamientos sobre el reciente viaje de Messi a casa y reveló que no tenía idea de que el ganador de la Copa del Mundo planeaba visitar el estadio. Añadió: "No sabía que venía, pero el Spotify Camp Nou es su hogar. Cuando me explicaron cómo sucedió, creo que fue una pequeña y dulce decisión impulsiva; acababa de terminar de cenar y le apetecía venir con algunos amigos. Es justo que Leo reciba el homenaje más hermoso del mundo. Cuando esté terminado, tendremos una capacidad de 105,000 aficionados, así que nos encantaría tenerlo allí. Estamos trabajando en el homenaje y en asegurar que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y como parte del homenaje, nos gustaría ofrecer a Leo el tributo que se merece."

Barcelona está esperando celebrar un homenaje a Messi una vez que las obras de renovación en el famoso antiguo estadio del club estén finalmente terminadas. Messi no tuvo la oportunidad de despedirse adecuadamente de los aficionados del Barcelona cuando se fue apresuradamente al Paris Saint-Germain en 2021, después de que los catalanes no pudieran financiar un nuevo contrato para la superestrella. Laporta ha dicho repetidamente que un homenaje para Messi sería la manera perfecta de inaugurar el renovado Camp Nou, aunque aún no se han anunciado planes oficiales.

