¿Podría el Arsenal conseguir el cuádruple? Los hombres de Mikel Arteta tienen «algo más que la Premier League en el depósito», ya que el Gunners Invincible rechaza el «intercambio» de trofeos

A pesar de haber sufrido algunos tropiezos últimamente, el Arsenal sigue liderando la tabla de la Premier League con cinco puntos de ventaja y nueve partidos por disputar. También se ha clasificado para la final de la Carabao Cup, la quinta ronda de la FA Cup y los octavos de final de la Champions League, donde se enfrentará al Bayer Leverkusen.

Solo dos equipos ingleses, los rivales de Mánchester, el United y el City, han ganado un triplete en la era de la Premier League. El Arsenal está en condiciones de superar ese logro y arrasar en todas las competiciones, reescribiendo así los libros de historia.

No hay indicios de que los Gunners vayan a dar prioridad a una competición sobre otra, ya que el plan es seguir siendo competitivos en todos los frentes. Aliadiere, que ayudó al Arsenal a conseguir su último título de liga en 2003-04, cree que se desatarán grandes celebraciones en el norte de Londres.