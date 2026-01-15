AFP
'El plan no está funcionando' - Mónaco da una actualización poco alentadora sobre la lesión de Paul Pogba
Pogba lucha por alcanzar su condición física desde su llegada a Mónaco
Todo indicaba que Paul Pogba había dejado atrás uno de los capítulos más oscuros de su carrera tras fichar por el Mónaco, una llegada que fue recibida con entusiasmo por la afición del club. Pese a no haber disputado un partido oficial desde septiembre de 2023 —cuando jugó por última vez con la Juventus—, existía una expectativa real de que el mediocampista de 32 años pudiera reencontrarse con el nivel que alguna vez lo convirtió en un futbolista diferencial.
Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Pogba apenas ha participado en tres encuentros de la Ligue 1 en lo que va de la temporada 2025-26, acumulando solo 30 minutos sobre el terreno de juego, con su última aparición registrada en diciembre. Actualmente se encuentra fuera de acción por una lesión en la pantorrilla y no estará disponible para el próximo compromiso del Mónaco ante Lorient, este viernes por la noche. Además, sus ya limitadas opciones de regresar a la selección francesa con miras al Mundial de 2026 parecen desvanecerse con el paso de las semanas.
- AFP
El CEO del Mónaco: Pogba ha enfrentado 'desafíos'
Un Pogba en plenitud física marcaría una diferencia notable para el Mónaco en este momento. Les Rouges et Blancs ocupan actualmente el noveno lugar de la Ligue 1, tras haber perdido seis de sus últimos siete partidos de liga, y atraviesan una situación delicada en la tabla de la Liga de Campeones, donde se encuentran en el puesto 19.
La frustración es evidente dentro del club. El director ejecutivo, Thiago Scuro, reconoció que el Mónaco ha tenido que afrontar varios “desafíos” para lograr que Pogba recupere su mejor forma y pueda aportar con regularidad en el terreno de juego.
En conferencia de prensa este miércoles, Scuro fue directo: “Claramente, el plan para Paul no está funcionando como esperábamos al inicio. Estamos trabajando intensamente para encontrar soluciones”.
Añadió: “A nivel personal, él está afectado. El plan se ajusta constantemente en función de las situaciones que vamos encontrando. Pequeñas lesiones en distintas partes del cuerpo están complicando el proceso. Seguimos trabajando para cumplir lo que acordamos en verano cuando llegó. Ese es nuestro compromiso”.
El futuro de Pogba en Francia en duda debido a las lesiones
Los constantes problemas físicos han puesto en entredicho el futuro de Paul Pogba en el Mónaco. No se descarta que el club evalúe una posible desvinculación del mediocampista en verano, aunque Scuro aclaró que existen particularidades en el contrato del jugador que hacen que el tema no sea oportuno para debatirse en este momento.
“Hay muchos aspectos del contrato de Paul que son muy distintos a lo que la gente imagina. No creo que sea útil entrar en detalles. La relación es honesta y debemos seguir adelante con el plan, aunque ese plan se haya prolongado”, explicó.
El directivo añadió que el escenario sigue abierto: “Siempre hay dos posibilidades: que esto funcione, que él regrese pronto a las canchas y pueda tener un impacto, o que no funcione. En ese caso, las partes pueden sentarse en verano y discutir hacia dónde vamos. Ahora no es el momento para eso, porque estamos enfocados en encontrar una solución”.
- AFP
Las opciones del mediocampista de estar en el Mundial 2026 se desvanecen poco a poco
Pogba está ansioso por recuperar su mejor condición física lo antes posible en su ambicioso objetivo de volver a integrar la selección de Francia de cara al Mundial. Su última de las 91 apariciones internacionales con Les Bleus se remonta a 2022, aunque no pudo disputar el Mundial de Catar ese mismo año tras someterse a una cirugía de rodilla.
Recientemente, el mediocampista fue reconocido con el premio al Mejor Regreso en los Globe Soccer Awards, donde agradeció públicamente a su familia por el apoyo recibido durante un periodo complicado a nivel personal, marcado incluso por haber sido víctima de una operación de chantaje.
Si consigue superar su lesión en el gemelo y estar disponible a finales de enero, Pogba podría reencontrarse con su antiguo club, la Juventus, en el último partido de la fase de liguilla de la Champions League del Mónaco.
Anuncios