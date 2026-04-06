Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

Traducido por

Plan de fichajes... Deco decide vender a dos jugadores del Barcelona

Fichajes
Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
Deco
F. Torres
M. Casado
España
Portugal

El Barcelona se reorganiza de cara a los nuevos fichajes

La dirección deportiva del FC Barcelona, liderada por Deco, ha comenzado a planificar el próximo mercado de fichajes de verano con el objetivo de reforzar las filas del equipo catalán mediante varios fichajes que le permitan seguir compitiendo a nivel nacional y europeo.

El Barcelona, con el entrenador alemán Hans-Dieter Flick, se alzó con el triplete nacional la temporada pasada, y esta temporada lidera la clasificación de La Liga y está a punto de hacerse con el título, además de haber llegado a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Antes de cerrar los fichajes del mercado de verano, el Barcelona debe vender a algunos de sus jugadores para disponer de los fondos necesarios para cerrar los nuevos contratos.

Lea también: A raíz del partido del Barcelona... el Atlético sigue atacando a la Comisión de Árbitros


  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Planes para la nueva temporada

    Según el diario catalán «Sport», la dirección deportiva del FC Barcelona ya ha comenzado a trazar su plan para la próxima temporada.

    Destacan dos nombres en la lista de los que podrían abandonar el Barça: Ferran Torres y Marc Casado.

    Su posible salida facilitaría el cierre de varios fichajes que el club considera prioritarios para reforzar el equipo de cara a la nueva temporada.

    • Anuncios
  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ferran Torres... La situación está clara

    La situación de Ferran Torres, cuyo contrato se extiende hasta 2027, ha quedado totalmente clara, pero el club aún no le ha ofrecido una renovación, lo que constituye un indicio importante de su situación actual en el equipo catalán.

    Esta temporada, Ferran se ha enfrentado a una verdadera prueba como delantero puro: se le ha concedido un puesto destacado, minutos de juego suficientes y un rendimiento constante, hasta el punto de que, en ocasiones, su influencia ha sido mayor que la del propio Lewandowski; sin embargo, el club considera que no ha cumplido con las expectativas depositadas en él, según el diario «Sport».

    Las cifras no ayudan a cambiar esta percepción. Ferran no ha marcado ningún gol desde el 31 de enero, cuando batió la portería del Elche, y desde entonces su papel ofensivo ha perdido protagonismo, en un momento en el que el Barcelona necesitaba urgentemente más potencia en ataque.

    A un año de que termine su contrato al final de la próxima temporada, su posible venta se considera un negocio muy atractivo desde el punto de vista financiero, tanto por los ingresos que podría generar como por el espacio que liberaría en la masa salarial.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Marc Casado... un caso especial

    El nombre de Marc Casado vuelve a estar en boca de todos, un nombre que resuena con fuerza en los planes del Barcelona.

    El contrato del centrocampista se extiende hasta 2028, es decir, un año más que el de Ferran Torres, y hace poco más de un mes comenzaron las primeras conversaciones para discutir la posibilidad de renovarlo.

    No era la primera vez que el club quería evaluar su situación.

    El verano pasado, el Barcelona se movió para conocer sus intenciones y, de hecho, hubo una conversación directa entre Casado y Hansi Flick. El entrenador quería saber cuáles eran sus planes, y la respuesta del jugador fue tajante: «Me voy a quedar». Desde entonces, se dio por zanjado el debate.

    Sin embargo, el nombre de Casado no ha desaparecido del radar del mercado de fichajes. Muchos clubes han mostrado un gran interés por él, y el Atlético de Madrid ha sido uno de los más insistentes, llegando a presentar una oferta el pasado mes de enero. Y no fue el único.

    Ahora, queda por ver si su escasa participación en los partidos y la falta de protagonismo le llevarán a replantearse su futuro, a pesar de su total compromiso con el Barcelona; en cualquier caso, la cuestión sigue sobre la mesa desde el punto de vista del club.


  • Planes de Deco

    La posible salida de estos dos jugadores encaja perfectamente con los planes de Deco para reestructurar el equipo catalán.

    La prioridad es fichar a un delantero de primer nivel, con Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, como objetivo principal, además de renovar el contrato de Robert Lewandowski por un año más, aunque con condiciones económicas menos favorables tras cuatro temporadas como máximo goleador del equipo.

    El delantero polaco llegó procedente del Bayern de Múnich con uno de los contratos más caros de la Blaugrana, y el club es consciente de que cualquier renovación de su contrato debe adaptarse a la nueva situación.

    Los planes deportivos del Barcelona no se detienen ahí, ya que también pretende fichar a un central, siendo Alessandro Bastoni uno de los nombres preferidos, además de incorporar a un prometedor extremo izquierdo.

    La lista de candidatos incluye nombres como Scheldrop, Jan Vergani y Víctor Muñoz, y, en cualquier caso, hay una condición fundamental innegociable: el salario debe estar al alcance del club, dada la crisis financiera que sigue atravesando.

    Precisamente por eso, fichar a este extremo no es tarea fácil; de hecho, las posibilidades de que Marcus Rashford siga en el club han disminuido notablemente.

    La opción de compra de 30 millones de euros, incluida en su contrato de cesión, sigue siendo una cantidad elevada para el Barcelona, aunque se pueda pagar a plazos; a ello se suma su elevado salario, que complica aún más el cumplimiento de las normas de fair play financiero del club.

    En este contexto, la posibilidad de que Ferran Torres y Marc Casado se marchen cobra impulso en los planes de Deco, no solo por su importancia deportiva, sino porque podrían ser la clave para poner en marcha gran parte del proceso de reconstrucción del Barcelona que el club pretende llevar a cabo este verano.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Primera División
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM