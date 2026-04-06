Plan de fichajes... Deco decide vender a dos jugadores del Barcelona

La posible salida de estos dos jugadores encaja perfectamente con los planes de Deco para reestructurar el equipo catalán.
La prioridad es fichar a un delantero de primer nivel, con Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, como objetivo principal, además de renovar el contrato de Robert Lewandowski por un año más, aunque con condiciones económicas menos favorables tras cuatro temporadas como máximo goleador del equipo.
El delantero polaco llegó procedente del Bayern de Múnich con uno de los contratos más caros de la Blaugrana, y el club es consciente de que cualquier renovación de su contrato debe adaptarse a la nueva situación.
Los planes deportivos del Barcelona no se detienen ahí, ya que también pretende fichar a un central, siendo Alessandro Bastoni uno de los nombres preferidos, además de incorporar a un prometedor extremo izquierdo.
La lista de candidatos incluye nombres como Scheldrop, Jan Vergani y Víctor Muñoz, y, en cualquier caso, hay una condición fundamental innegociable: el salario debe estar al alcance del club, dada la crisis financiera que sigue atravesando.
Precisamente por eso, fichar a este extremo no es tarea fácil; de hecho, las posibilidades de que Marcus Rashford siga en el club han disminuido notablemente.
La opción de compra de 30 millones de euros, incluida en su contrato de cesión, sigue siendo una cantidad elevada para el Barcelona, aunque se pueda pagar a plazos; a ello se suma su elevado salario, que complica aún más el cumplimiento de las normas de fair play financiero del club.
En este contexto, la posibilidad de que Ferran Torres y Marc Casado se marchen cobra impulso en los planes de Deco, no solo por su importancia deportiva, sino porque podrían ser la clave para poner en marcha gran parte del proceso de reconstrucción del Barcelona que el club pretende llevar a cabo este verano.