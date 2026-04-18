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Phil Parkinson avisa a sus rivales de la Championship: el Wrexham se acerca a los play-offs
Los Red Dragons vuelven a la lucha por los play-offs
El entrenador del Wrexham subrayó la determinación de su equipo de luchar «hasta el último momento» por el acceso a los play-offs de la Championship, tras una contundente victoria por 2-0 sobre el Stoke City que ha vuelto a encarrilar la temporada. Tras las derrotas ante Southampton y Birmingham City, los Red Dragons ofrecieron una actuación sólida en el SToK Cae Ras y reavivaron sus esperanzas de ascenso.
Gracias a esta victoria y a otros resultados, la diferencia con el Hull City, sexto, se ha reducido a solo dos puntos. Con la temporada en su recta final, el conjunto de Hollywood aspira a entrar en el grupo de los seis primeros, lo que promete un desenlace emocionante. El martes visita al Oxford, en riesgo de descenso, con renovada confianza, y cerrará la temporada ante el recién ascendido Coventry y en casa frente al Middlesbrough, que también aspira a los play-offs, en su intento por lograr un histórico ascenso.
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Parkinson exige responsabilidad a los jugadores
Tras el partido, Parkinson afirmó que el Wrexham no quiere desperdiciar su esfuerzo. «El objetivo es llegar hasta el final y eso les hemos dicho a los chicos», declaró el entrenador. «No vamos a regalar la plaza de play-off. ¿Cómo lograrlo? Asumiendo la responsabilidad y elevando nuestro nivel para ganar».
Los goles llegaron en una frenética primera parte. Inicialmente se le atribuyó el primer tanto a George Thomason, aunque Parkinson confirmó más tarde que Josh Windass dio el toque final tras un córner. Windass duplicó la ventaja tan solo 69 segundos después, aprovechando un error de Aaron Cresswell para anotar su 14.º gol de la temporada y sentenciar el resultado.
El empate de Birmingham da un nuevo impulso a las esperanzas del Wrexham
El Wrexham recibió un nuevo impulso tras el pitido final, cuando se supo que Tomoki Iwata, del Birmingham City, había marcado el gol del empate en los últimos minutos contra el Hull. Este resultado mantuvo la lucha por los play-offs abierta de cara a las tres últimas jornadas.
Parkinson admitió que se enteró del 1-1 en el MKM Stadium solo al terminar su partido: «No sabía el marcador hasta que, en el túnel, alguien me dijo que seguía 1-1. Es una ventaja y no lo negamos. El Birmingham es un buen equipo, como vimos la semana pasada; quizá estén decepcionados por no estar en la lucha. Nos han hecho un favor y ahora vamos a Oxford a ver si podemos mantener esta racha hasta el final».
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El entrenador del Stoke, Robins, está furioso por unos momentos «ridículos»
Mientras el Wrexham celebra su regreso a la senda del triunfo, el entrenador del Stoke, Mark Robins, reconoció la racha negativa que ha llevado a los Potters al puesto 17. Tras la sexta derrota consecutiva fuera de casa, Robins atribuyó el revés a errores individuales.
Robins declaró: «No hubo mucha diferencia hasta que se produjeron dos momentos ridículos. Hay muchas cosas que hay que resolver. Si la gente quiere optar por la vía fácil, no contará conmigo. Pero se puede resolver, se resolverá, y estoy deseando que llegue ese momento. Lo que hagamos en verano debe ayudarnos a largo plazo. Es un momento serio y pondré todo mi empeño, porque esto no puede seguir así».