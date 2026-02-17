Goal.com
Phil Foden corre el riesgo de perder su puesto en la selección inglesa para el Mundial, ya que el centrocampista del Manchester City vuelve a estar en la casilla de salida tras un breve resurgimiento

Pep Guardiola le ha dicho a Phil Foden que se relaje ante su reciente bajón de forma, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, dado que su puesto en la alineación del Manchester City es más incierto que nunca y su estatus en la selección inglesa también está en peligro. Foden parecía haber dejado atrás los problemas de la temporada pasada a finales de 2025, pero ahora parece estar sufriendo otro bajón en el peor momento posible.

Foden solo fue convocado para el banquillo del City en tres partidos consecutivos de la Premier League. En el segundo de esos partidos, salió al campo solo dos minutos cuando el City buscaba el gol de la victoria ante el Tottenham. En la emocionante remontada ante el Liverpool, ni siquiera llegó a saltar al campo.

Los temores sobre el declive de Foden se disiparon un poco cuando contribuyó con su primer gol en 14 partidos contra el Fulham, pero volvieron a aparecer cuando decepcionó en la trabajada victoria del City sobre el Salford City, de la League Two, en el partido de la FA Cup del sábado.

Esa debería haber sido la oportunidad perfecta para que Foden demostrara que realmente estaba de vuelta en el camino de la recuperación, pero más bien parece que la actuación contra el Fulham fue la excepción que confirmó la regla de que está estancado en otra rutina.

    Oportunidad perdida

    Foden era el segundo jugador más experimentado del City sobre el terreno de juego contra el Salford, después de John Stones, pero no lo demostró, ya que no logró dejar huella en el partido y disparó tres veces a puerta sin acertar en ninguna ocasión.

    Con el City nervioso por su ventaja de un gol frente a un equipo al que había goleado por 8-0 hace poco más de un año, Guardiola decidió sustituir a Foden en busca de un impulso. Su sustituto, Antoine Semenyo, lo proporcionó, ayudando al City a apretar y, finalmente, a marcar el segundo gol que le dio el pase a la quinta ronda.

    Guardiola debía saber que las preguntas sobre Foden saldrían a relucir en las entrevistas posteriores al partido, e insistió en que no había nada de qué preocuparse.

    «Sin lugar a dudas»

    «No tengo ninguna, ninguna, ninguna duda sobre Phil», insistió el entrenador catalán. «Tiene que recuperarse bien y centrarse solo en jugar al fútbol y en ir a pescar. Le encanta pescar y eso es todo. Cuando lo haga, Phil estará de vuelta y volverá.

    No hace dos siglos que era el mejor jugador de la Premier League. Fue hace muy poco. No hace muchas temporadas. Se trata de Phil Foden. Solo tiene que relajar la mente, disfrutar, sonreír, ser feliz y jugar, jugar y jugar. Jugará todos los días. Y cuando tienes este don, solo tienes que relajarte y hacerlo».

    Renacimiento efímero

    El problema es que Foden no ha estado «haciéndolo» desde antes de Navidad, cuando era la inspiración del City y les ayudó a conseguir una serie de victorias que apenas merecían.

    Fue él quien sacó al equipo del atolladero contra el Leeds United en noviembre, con un gol en el minuto 91 que evitó una maraña de cuerpos en el área y entró en la portería como si hubiera atravesado el ojo de una aguja, dando la victoria por 3-2.

    También había marcado el primer gol del City ese día, y otro doblete, con goles con ambas piernas, siguió en el siguiente partido contra el Fulham, cuando el City pasó de ir ganando 5-1 a aguantar para ganar 5-4.

    Un solitario gol y una asistencia llegaron cuando el City se impuso por 3-0 al Sunderland, mientras que un característico disparo con la izquierda desde el borde del área contra el Crystal Palace supuso seis goles y una asistencia en cinco partidos. Sin embargo, curiosamente, Guardiola decidió reprender a Foden después de ese partido.

    «Hoy no ha hecho un buen partido, no ha jugado bien», dijo el entrenador. «Ha perdido muchos balones, por lo que se ha precipitado en todas las jugadas. Phil tiene que tener más ritmo, más calma, mantener el balón, pasar y, en el momento adecuado, cambiar de marcha. En el momento adecuado, hacer la explosión.

    Pero al final, lo decimos muchas veces, es muy joven. Al final, tiene margen de mejora, escucha y hay que decir que está haciendo una temporada increíble, fantástica».

    Guardiola añadió en Selhurst Park que «sin duda, sin duda, sin duda» Foden tiene mucho más que ofrecer, y le animó a mejorar su comprensión del juego.

    Entre los suplentes

    Es difícil decir si el actual bache de Foden es el resultado de intentar seguir los consejos de Guardiola, pero esos comentarios precedieron a una racha de 13 partidos sin marcar ni dar asistencias, y ahora parece haberse convertido en uno de los suplentes del City, sentándose con frecuencia en el banquillo en los partidos que el equipo debe ganar y volviendo a la alineación cuando Guardiola hace cambios contra rivales más modestos.

    Foden fue sustituido en el descanso cuando el City cayó por 2-0 ante el Manchester United en enero, y su única titularidad en la Premier League desde entonces fue contra el Fulham. Puede que haya sido titular en los tres últimos partidos del City, pero dos de ellos fueron encuentros de copa que se esperaba que ganaran fácilmente.

    Muchos aficionados del City creen que Foden está disfrutando de un trato generoso por parte de Guardiola, que ha cuidado al jugador desde que debutó en el primer equipo en 2018. Guardiola nunca ha ocultado su afecto por Foden, a quien calificó como «el jugador con más talento» con el que había trabajado en 2019, cuando la mayoría de la gente apenas lo había visto jugar. A principios de este mes, admitió que, en realidad, veía a Foden como un miembro más de la familia.

    Como un hijo

    «Es mi hijo, es nuestro hijo», dijo. «Paso a paso, volverá. Intentamos protegerlo y ayudarlo a recuperar su mejor nivel. Necesitamos que vuelva a dar lo mejor de sí mismo para que podamos volver a donde estamos. Es un ser humano.

    En una carrera de ocho o nueve años, a veces hay altibajos. Es así de simple. No voy a ser yo quien dude de la calidad de Phil y de lo importante que es».

    Guardiola sabe que debe andar con cuidado con Foden, dadas sus dificultades mentales durante el último año y porque sabe de lo que es capaz. Y en una plantilla del City que ha sufrido grandes cambios solo en el último año, Foden es un valioso nexo entre el glorioso pasado del club y su futuro, aunque solo tenga 25 años.

    Pero Foden no disfruta de la misma red de seguridad en lo que respecta a Inglaterra. Rara vez ha sido capaz de reproducir su trabajo habitual con la camiseta del City en la escena internacional, ya que solo ha marcado cuatro goles y ha dado 10 asistencias en sus 47 partidos con los Tres Leones, y solo tres de esas contribuciones goleadoras se han producido en grandes torneos.

    Sin certezas

    Y mientras que Sir Gareth Southgate, al igual que Guardiola, siguió mostrando su confianza en Foden, Thomas Tuchel no tiene motivos para sentir lo mismo. El alemán ha hecho de su falta de lealtad hacia nadie su principal reclamo al aceptar el puesto, y solo ha seleccionado a Foden para dos de sus cinco concentraciones como seleccionador nacional.

    Foden pidió no ser convocado para los partidos de Inglaterra en junio para poder estar fresco mental y físicamente para el Mundial de Clubes, lo que llevó a Tuchel a dejarlo fuera de los partidos internacionales de septiembre y octubre. En noviembre volvió a contar con Foden y le prometió que tendría un «papel central», pero no lo alineó como titular en ninguno de los dos partidos contra Serbia y Albania, y lo sacó como suplente durante 53 minutos de los 180 posibles.

    Tuchel ve a Foden como un número 10, no como un extremo, lo que lo sitúa en un mercado saturado en lo que respecta a los creadores de juego ingleses. Jude Bellingham tiene casi asegurada su plaza en la selección para el Mundial, siempre y cuando esté en forma, aunque es probable que la estrella del Real Madrid se pierda los próximos amistosos contra Uruguay y Japón mientras se recupera de una lesión en el tendón de la corva.

    El puesto de Morgan Rogers en la próxima concentración y, probablemente, en el Mundial también está prácticamente garantizado, y aunque la caída de Eberechi Eze en el Arsenal es una buena noticia para las esperanzas de Foden de ser convocado tanto el mes que viene como para el Mundial, el jugador del Arsenal, a diferencia de Foden, aprovechó su oportunidad para brillar contra rivales más débiles el fin de semana, cuando los Gunners golearon al Wigan Athletic.

    Foden debería aprovechar al máximo estas dos semanas sin partidos entre semana y dar los mismos pasos que cuando recuperó su mejor nivel a principios de temporada. Aunque Guardiola quiera que se relaje, él no puede permitirse tomárselo con calma.

0