Phil Foden corre el riesgo de perder su puesto en la selección inglesa para el Mundial, ya que el centrocampista del Manchester City vuelve a estar en la casilla de salida tras un breve resurgimiento

El problema es que Foden no ha estado «haciéndolo» desde antes de Navidad, cuando era la inspiración del City y les ayudó a conseguir una serie de victorias que apenas merecían.

Fue él quien sacó al equipo del atolladero contra el Leeds United en noviembre, con un gol en el minuto 91 que evitó una maraña de cuerpos en el área y entró en la portería como si hubiera atravesado el ojo de una aguja, dando la victoria por 3-2.

También había marcado el primer gol del City ese día, y otro doblete, con goles con ambas piernas, siguió en el siguiente partido contra el Fulham, cuando el City pasó de ir ganando 5-1 a aguantar para ganar 5-4.

Un solitario gol y una asistencia llegaron cuando el City se impuso por 3-0 al Sunderland, mientras que un característico disparo con la izquierda desde el borde del área contra el Crystal Palace supuso seis goles y una asistencia en cinco partidos. Sin embargo, curiosamente, Guardiola decidió reprender a Foden después de ese partido.

«Hoy no ha hecho un buen partido, no ha jugado bien», dijo el entrenador. «Ha perdido muchos balones, por lo que se ha precipitado en todas las jugadas. Phil tiene que tener más ritmo, más calma, mantener el balón, pasar y, en el momento adecuado, cambiar de marcha. En el momento adecuado, hacer la explosión.

Pero al final, lo decimos muchas veces, es muy joven. Al final, tiene margen de mejora, escucha y hay que decir que está haciendo una temporada increíble, fantástica».

Guardiola añadió en Selhurst Park que «sin duda, sin duda, sin duda» Foden tiene mucho más que ofrecer, y le animó a mejorar su comprensión del juego.