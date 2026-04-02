Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha intervenido para proteger al joven jugador Thiago Beitarch de las ambiciones de los grandes clubes europeos.

Pitarch ha llamado poderosamente la atención gracias a su excelente rendimiento desde su ascenso al primer equipo, por decisión del entrenador Álvaro Arbeloa.

Pitarch tiene 18 años y su contrato con el Real Madrid se extiende hasta el verano de 2027.

La red «Defensa Central», citando a The Athletic, informó de que Pérez actuó con rapidez para garantizar la continuidad de Bitar a largo plazo.

Pitarch había anunciado recientemente que representaría a la selección española, en lugar de jugar con Marruecos.

De hecho, Bitarch ha jugado con la selección española sub-19 y ha contribuido a su clasificación para el Campeonato de Europa.