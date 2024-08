Pep Guardiola tiene razón: Erling Haaland está al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuando se trata de marcar goles, ¡y ni siquiera ha alcanzado su 'prime'!

C. Ronaldo

El noruego está adelantado en su misión de superar a los dos grandes del juego moderno después de un verano refrescante lejos del césped.

A principios de este año, Erling Haaland fue preguntado sobre si tendría que esperar a que Lionel Messi se retirara para empezar a ganar el Balón de Oro y los premios The FIFA Best. El noruego no estaba seguro, pero estaba feliz de elogiar a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos. Messi ha ganado ocho Balones de Oro e incluso cuando se retire, podría ser imposible superarlo.

Messi parece estar destinado a ser el referente mucho tiempo después de que cuelgue las botas, al igual que Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro. Pero hace unos días, Pep Guardiola estaba feliz de poner a Haaland en el mismo pedestal que los dos jugadores que son ampliamente considerados como los mejores jugadores del siglo XXI, aunque con una importante salvedad.

Haaland acababa de marcar el primer gol de la campaña de la Premier League del City, al igual que lo hizo en las dos temporadas anteriores, siendo Chelsea la víctima esta vez. Fue el gol número 91 del noruego en 100 partidos en el City, y Guardiola aprovechó ese momento para elogiarlo con elogios supremos.