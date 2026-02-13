Getty Images
Traducido por
Pep Guardiola responde a la polémica declaración del copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sobre la inmigración
Guardiola defiende el multiculturalismo tras los comentarios de Ratcliffe
Guardiola ha respondido a los comentarios de Ratcliffe, por los que este último ha emitido una especie de disculpa, ya que solo se ha responsabilizado de «ofender a algunas personas».
Ahora, el catalán ha insistido en que el multiculturalismo solo puede enriquecer a una sociedad y a una cultura.
En declaraciones a los periodistas antes del partido de la FA Cup que enfrentará al City y al Salford City este fin de semana,afirmó : «Todo el mundo quiere tener una vida mejor. Todas las personas quieren tener la perspectiva de un futuro mejor para ellas mismas, para sus familias o para sus amigos. A veces, las oportunidades surgen en el lugar donde has nacido y en el lugar al que vas.
Por eso, el lugar donde naciste no marca la diferencia.
La mayoría de la gente huye de sus países por los problemas que hay en ellos, no porque quieran marcharse.
Cuanto más aceptemos otras culturas, las aceptemos de verdad, mejor será nuestra sociedad. No tengo ninguna duda al respecto».
- Getty Images Sport
Guardiola ha viajado mucho a lo largo de su carrera como jugador y entrenador.
Guardiola nació en Cataluña y también jugó en Italia, México y Catar a lo largo de su carrera. Ha sido entrenador en España, Alemania e Inglaterra, y insiste, con toda razón, en que las personas simplemente no tienen influencia sobre el lugar donde nacen, en un llamamiento a la empatía.
Añadió: «Es un problema que se da en todo el mundo.
Tratamos a los inmigrantes o a las personas que vienen de otros países como si fueran ellos los que causan problemas a nuestro país. Es un gran problema, porque ¿el hecho de que yo sea catalán y tú británico? ¿Qué influencia hemos tenido sobre el lugar donde nacimos?
Todo el mundo quiere tener una vida mejor, todo el mundo quiere tener un futuro mejor para sí mismo y para su familia. A veces las oportunidades están donde naces y otras veces están en el lugar al que vas.
El color de tu piel o el lugar donde naciste no marcan la diferencia».
Ratcliffe desata la indignación con unos comentarios «vergonzosos y profundamente divisivos»
Personalidades del mundo del deporte y de la política han criticado los comentarios claramente falsos de Ratcliffe.
El primer ministro Keir Starmer respondió inmediatamente a Ratcliffe, calificando sus comentarios de «ofensivos e incorrectos». Añadió: «Gran Bretaña es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debería disculparse».
La organización benéfica contra el racismo en el fútbol Kick It Out declaró: «Los comentarios de Sir Jim Ratcliffe son vergonzosos y profundamente divisivos en un momento en el que el fútbol hace tanto por unir a las comunidades». Además de las cifras inexactas mencionadas, vale la pena recordarle que el Manchester United tiene una base de aficionados diversa y juega en una ciudad cuya historia cultural se ha enriquecido con los inmigrantes. Este tipo de lenguaje y liderazgo no tiene cabida en el fútbol inglés, y creemos que la mayoría de los aficionados opinarán lo mismo».
El Club de Aficionados Musulmanes del Manchester United dijo estar «profundamente preocupado» por las palabras de Ratcliffe. Su comunicado decía: «El término "colonizado" no es neutro, se hace eco del lenguaje que se utiliza con frecuencia en los discursos de extrema derecha que presentan a los migrantes como invasores y amenazas demográficas. Esa retórica tiene consecuencias en el mundo real. El Reino Unido ha experimentado un aumento sostenido de los delitos de odio en los últimos años, incluyendo el aumento de la islamofobia, el antisemitismo, los ataques por motivos raciales y la hostilidad hacia los inmigrantes y las personas de color.
El Manchester United es un club global construido sobre la diversidad, con jugadores, personal y seguidores de todos los orígenes, credos y etnias. La fuerza de nuestro club y de nuestro país reside en esa diversidad».
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El United esperará dejar atrás rápidamente estos comentarios cuando se enfrente al Everton el lunes 23 de febrero. Tras quedar eliminado de la FA Cup, no jugará ningún partido este fin de semana.
El City, por su parte, intentará evitar una de las mayores sorpresas de la historia de la FA Cup contra el Salford.
