'Pregúntale a su agente' - Pep Guardiola aclara el futuro de Claudio Echeverri en medio de su difícil cesión en el Bayer Leverkusen

Pep Guardiola no ocultó su frustración —ni su desconcierto— al ser consultado por el estancamiento de la cesión de Claudio Echeverri en el Bayer Leverkusen. El joven argentino de 19 años ha tenido una participación mínima esta temporada y, ante la pregunta de si el Manchester City podría repatriarlo en enero, el técnico fue tajante: “Esa es una pregunta para su agente.”

Guardiola subrayó que el City espera que todos sus jugadores cedidos tengan minutos de calidad, pero dejó claro que desconoce por completo la situación del mediapunta en Alemania.

“Siempre queremos que los cedidos jueguen muchos minutos. Tenemos una enorme valoración por él como futbolista. Lo que esté pasando en Leverkusen, no lo sé; tendrán que preguntarlo allí. Hablen con su agente, él sabrá todo”, expresó Guardiola en rueda de prensa.

La incertidumbre sobre el futuro de Echeverri crece dentro del club, una preocupación que quedó aún más expuesta tras la postura directa del técnico catalán.