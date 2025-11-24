AFP
'Pregúntale a su agente' - Pep Guardiola aclara el futuro de Claudio Echeverri en medio de su difícil cesión en el Bayer Leverkusen
La respuesta de Guardiola genera preguntas sobre el futuro de Echeverri
Pep Guardiola no ocultó su frustración —ni su desconcierto— al ser consultado por el estancamiento de la cesión de Claudio Echeverri en el Bayer Leverkusen. El joven argentino de 19 años ha tenido una participación mínima esta temporada y, ante la pregunta de si el Manchester City podría repatriarlo en enero, el técnico fue tajante: “Esa es una pregunta para su agente.”
Guardiola subrayó que el City espera que todos sus jugadores cedidos tengan minutos de calidad, pero dejó claro que desconoce por completo la situación del mediapunta en Alemania.
“Siempre queremos que los cedidos jueguen muchos minutos. Tenemos una enorme valoración por él como futbolista. Lo que esté pasando en Leverkusen, no lo sé; tendrán que preguntarlo allí. Hablen con su agente, él sabrá todo”, expresó Guardiola en rueda de prensa.
La incertidumbre sobre el futuro de Echeverri crece dentro del club, una preocupación que quedó aún más expuesta tras la postura directa del técnico catalán.
- Getty Images Sport
La carrera de Echeverri momentáneamente estancada
Claudio Echeverri llegó a Europa cargado de expectativas. Tras su irrupción en River Plate —desde sus nueve goles en un torneo juvenil en Venecia hasta convertirse en uno de los goleadores más jóvenes del club en la Copa Libertadores— el Manchester City lo aseguró con un contrato por seis años en enero de 2024, proyectándolo como una apuesta a largo plazo.
El juvenil permaneció en River hasta finales de ese año y luego tuvo algunas apariciones con el City en la segunda mitad de la temporada 2024-25, donde incluso marcó en el Mundial de Clubes. Más tarde fue cedido al Bayer Leverkusen con la intención de que diera un salto clave en su adaptación al ritmo y las exigencias tácticas del fútbol europeo.
Sin embargo, el plan no ha salido como se esperaba. Echeverri ha tenido dificultades para integrarse en un Leverkusen que, además, ha atravesado problemas administrativos esta campaña. Solo ha participado en ocho partidos —tres como titular— y no ha vuelto a salir del banquillo en los últimos cinco encuentros. Todavía no registra goles ni asistencias en la temporada.
La falta de continuidad ha incrementado su frustración. Informes provenientes de Argentina aseguran que el jugador ya comunicó al City su deseo de volver a River Plate, algo que él mismo insinuó al publicar una foto besando el escudo del club, acompañada de un emoji de corazón y un reloj de arena.
Los planes del Manchester City para Echeverri
La emotiva publicación de Echeverri reavivó las especulaciones sobre su malestar. Muchos aficionados interpretaron de inmediato el gesto como una señal de añoranza: un joven lejos de casa, extrañando el lugar donde primero se sintió valorado. Desde Argentina, algunas fuentes aseguran que ya hubo contactos entre su entorno y el Manchester City para explorar un posible regreso.
Desde la perspectiva del City, sin embargo, volver a Sudamérica no está sobre la mesa. El club considera que la exposición al fútbol europeo es clave para su crecimiento físico y táctico. Por ello, si su situación en Leverkusen no mejora, evalúan redirigirlo a otro club del continente en enero.
El problema, entonces, se ha vuelto doble: Echeverri necesita minutos y confianza para desarrollarse, mientras que el City quiere asegurar que su progresión siga el plan previsto. Leverkusen, por su parte, compite al máximo nivel en la Bundesliga y la Champions League, lo que dificulta que Kasper Hjulmand le conceda tiempo de juego sin una preparación sólida.
- Getty Images
Echeverri, en una encrucijada decisiva
A pesar de todo el ruido que lo rodea, Echeverri sigue siendo uno de los talentos más prometedores de Sudamérica. Su recorrido —desde la academia de River Plate hasta convertirse en goleador del Mundial de Clubes con el Manchester City— demuestra claramente su potencial. Pero, a los 19 años, sumar minutos es más importante que cualquier proyección, y su estancamiento en Alemania amenaza con frenar la trayectoria ascendente que había mostrado.
El City continúa viéndolo como una apuesta a largo plazo, aunque las palabras de Guardiola exponen una realidad evidente: el club no puede definir solo su próximo paso. Ahora será su agente quien deba encontrar la mejor ruta, ya sea presionar a Leverkusen por más protagonismo, gestionar un nuevo préstamo en enero o reajustar las expectativas sobre su proceso de desarrollo.
Anuncios