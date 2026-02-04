Getty/GOAL
Pep Guardiola critica a Donald Trump por las muertes de ICE y explica por qué decidió hablar de política
Guardiola condena los asesinatos de personas “indefensas” en EE. UU
Guardiola ha lanzado una dura condena a las recientes acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, desafiando directamente las políticas bajo la administración de Donald Trump. El técnico del Manchester City se mostró visiblemente afectado al referirse a las impactantes muertes de Renee Good y Alex Pretti, ocurridas durante operaciones de ICE que han generado protestas y críticas en todo el país.
El entrenador contrastó los valores humanitarios con la brutalidad de los hechos, cuestionando cómo se puede justificar la violencia que costó la vida a estas dos personas. “Miren lo que ha pasado en los Estados Unidos de América: Renee Good y Alex Pretti han sido asesinados”, dijo Guardiola, y pidió imaginar un incidente similar en el Reino Unido, donde civiles inocentes fueran abatidos sin motivo aparente.
Guardiola, conocido por evitar debates políticos durante su carrera en Inglaterra, explicó que la visibilidad de estas injusticias ha hecho imposible guardar silencio. Insistió en que proteger la vida humana debe estar por encima de cualquier discusión ideológica, y reafirmó su compromiso de usar su posición para hablar sobre estos temas y promover una sociedad más justa y compasiva.
Guardiola denuncia el “genocidio en Palestina” y otros conflictos globales
Ampliando su mirada más allá de Estados Unidos, Guardiola ofreció un potente alegato sobre los conflictos globales, calificando la situación en Gaza como un “genocidio”. Expresó su frustración ante la indiferencia del mundo, pese a la abundante información y las imágenes en directo del sufrimiento.
“Nunca, jamás en la historia de la humanidad hemos tenido tanta información delante de nuestros ojos como ahora: genocidio en Palestina, lo que pasó en Ucrania, lo que pasó en Rusia, lo que pasó en todo el mundo, en Sudán, en todas partes”, afirmó.
“¿Qué ocurre delante de nosotros? ¿Quieres verlo? Son nuestros problemas como seres humanos. Son nuestros problemas”, añadió.
Para Guardiola, la cuestión va más allá de la política; toca el núcleo mismo de la humanidad. Habló del dolor que le provoca ver a familias destrozadas por la guerra. “No puedo imaginar cómo alguien no puede sentir eso, viendo las imágenes todos los días: padres, madres, niños, vidas destruidas… y la gente no puede conectar con ello. Lo siento, no puedo sentirlo de otra manera”, concluyó.
Rompiendo el silencio sobre la censura mediática
Cuando The Athletic le preguntó por qué decidió hablar ahora, Guardiola centró la atención en la sala de prensa. Mostró sorpresa y agradecimiento de que, por fin, un periodista abordara el tema, sugiriendo que existe una especie de cultura de silencio en el periodismo futbolístico sobre cuestiones geopolíticas.
“Lo agradezco porque es la primera vez en 10 años que un periodista me pregunta sobre esto”, señaló Guardiola. “Parece que ustedes [los medios] no tienen permitido hacerlo por su trabajo, no lo sé. Pero alguien ve las imágenes de todo el mundo, las guerras… ¿a quién no le afecta? No se trata de tener razón o estar equivocado”.
Guardiola pide compasión para los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha
El entrenador del City también abordó la crisis migratoria interna, tras un informe de BBC News que señalaba que más de 900 migrantes cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones solo en enero. En un contexto de creciente hostilidad hacia la inmigración, Guardiola pidió un enfoque humanitario que anteponga salvar vidas a cualquier cálculo político.
“La gente que tiene que huir de sus países, meterse en el mar y luego ir en una barca para que los rescaten: no preguntes si está bien o mal, rescátalos. Se trata de un ser humano”, insistió.
Concluyó con un llamado a la empatía, subrayando que la preservación de la vida debe ser lo mínimo esencial para la sociedad. “Después podemos debatir, criticar… todos tienen ideas y opiniones. Pero la gente se está muriendo, tienes que ayudarla. Proteger al ser humano y la vida humana es lo único que tenemos”.
