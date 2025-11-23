Pep Guardiola quiere comprar una mansión de lujo en Barcelona por 15.5 millones de euros, mientras se acerca la finalización del divorcio del entrenador del Manchester City de su esposa Cristina Serra
Relación entre la pareja descrita como 'amistosa'
La pareja ha estado junta por más de 30 años, habiéndose conocido en 1994 y casado en 2014. Sin embargo, a pesar de separarse, los informes sugieren que Guardiola y Serra han permanecido amigables y continúan viéndose como una familia con sus tres hijos.
Las negociaciones sobre su divorcio se han descrito como "amistosas" ya que la pareja utiliza el mismo abogado para resolver los detalles más finos en su divorcio. Al usar el mismo abogado, significa que el fin de su matrimonio no será impugnado ni por Guardiola ni por Serra.
El divorcio fue descrito como "inminente" en agosto con informes en España sugiriendo que no hay vuelta atrás para la pareja española. Y se dice que Guardiola está considerando adquirir una mansión en Barcelona valorada en 15.5 millones de euros, que está a solo un corto paseo de la casa marital de Guardiola y Serra.
'El único límite es el horizonte' hacia el nuevo hogar de Pep
Un folleto para la mansión de 15.5 millones de euros, que está situada en el adinerado barrio de Pedralbes en Barcelona, afirma: "El espacio, la luz y las vistas son más poderosos que cualquier cosa que se pueda construir. El alcance de cada villa superluxuosa se extiende mucho más allá de sus cuatro paredes y extensos terrenos. El único límite es el horizonte, hasta donde alcanza la vista."
Los desarrolladores también prometen proteger la privacidad de los propietarios con "encinas perennes, limoneros, cipreses, magnolias y antiguos olivos".
Una fuente añadió que la propiedad está siendo vista como un futuro hogar o una potencial inversión para la hija menor de la pareja, Valentina, que solo tiene 17 años de edad.
Guardiola podría dejar el City en 2027
Pep Guardiola es actualmente el entrenador con más años al mando en la máxima categoría de Inglaterra, habiendo tomado las riendas del Manchester City en 2016. Durante ese tiempo, el técnico de 54 años ha ganado numerosos trofeos para los Cityzens, incluyendo la Premier League seis veces, estableciendo un récord de cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024.
Además, Guardiola ha supervisado dos éxitos en la FA Cup, mientras que el City también ganó la Liga de Campeones por primera vez en su historia en 2023, habiendo quedado subcampeón ante el Chelsea en 2021. El español firmó un nuevo contrato en el Etihad Stadium el pasado noviembre en medio de una caída en el rendimiento doméstico para mantenerlo en el club hasta 2027.
Sin embargo, Guardiola ha prometido dejar el City una vez que su contrato actual en Manchester expire en 2027, lo que pondría fin a un período de 11 años como jefe de los Cityzens, marcando su estadía más larga a cargo de un club desde su entrada en la gestión en 2008 con el Barcelona.
¿Qué sigue?
Sin embargo, el Manchester City perdió terreno en la carrera por el título de la Premier League el sábado por la noche, ya que un doblete de Harvey Barnes condenó a los ocho veces campeones a una derrota por 2-1 en Newcastle, un partido en el que Guardiola aparentemente confrontó de manera extraña a un operador de cámara. La derrota, la cuarta del City en la Premier League esta temporada, hizo que los gigantes de Manchester cayeran al tercer puesto de la tabla después de que el Chelsea lograra una sólida victoria por 2-0 contra el recién ascendido Burnley en el partido de apertura del sábado por la mañana.
El City se mantiene a cuatro puntos del primer puesto en la máxima división de Inglaterra, con el Arsenal buscando extender su ventaja en la cima a seis puntos sobre el segundo lugar, los Blues, cuando se enfrenten al Tottenham el domingo por la tarde. Los Gunners están actualmente en la cima de la tabla con 26 puntos en sus primeros 11 partidos mientras buscan ganar su primer título de la Premier League en más de 20 años.
Sin embargo, aunque los Gunners tienen un buen récord en casa contra los Spurs, Thomas Frank lleva a sus hombres al Emirates en buena forma como visitantes. Ningún equipo puede superar los 13 puntos que los Spurs han logrado fuera de casa en la Premier League esta temporada, y viajan al Emirates como el único equipo que aún no ha perdido un partido fuera de casa esta temporada.