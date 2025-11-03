'Nos conocemos bastante bien' - Pep Guardiola arremete contra los árbitros mientras el entrenador del Manchester City afirma que no "llamará" a los oficiales después de 10 años de decisiones cuestionables

Manchester City lideró ese concurso a mitad de la primera mitad gracias a otro esfuerzo del prolífico delantero noruego Erling Haaland. Sin embargo, la paridad se restableció cuando el astro del equipo nacional de Estados Unidos, Adams, anotó. Lo hizo a pesar de que el equipo local opinaba que Gianluigi Donnarumma fue impedido.

El portero italiano de los anfitriones argumentó que su brazo había sido jalado por David Brooks en un córner, lo que le impidió golpear el balón. Con Donnarumma incapaz de hacer contacto adecuado con un balón centrado en su área de penalti, Adams fue libre de empujar el balón desde cinco yardas.

Las protestas de City cayeron en oídos sordos, y Donnarumma fue amonestado por discutir su caso. Guardiola se mostró irritado en la línea de banda, mientras se dirigía a los aficionados y les pedía que hicieran más ruido y apoyaran a sus jugadores. El entrenador catalán mencionó otro incidente polémico después, pero fue rápido en explicar por qué no buscará una audiencia con Taylor y los jefes de árbitros de la Premier League.