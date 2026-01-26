Pep Guardiola admite cambios en el Manchester City tras la incorporación de Antoine Semenyo

En una charla franca con la prensa, Guardiola no evitó la especulación sobre uno de sus talentos más prometedores de la academia. Bobb, quien había deslumbrado en destellos durante temporadas anteriores, se ha visto relegado al margen del equipo esta campaña. Cuando se le preguntó directamente si el joven de 22 años buscaba salir del Etihad Stadium, Guardiola respondió de manera clara.

“No lo sé todavía. Sé que hay rumores, sé que está hablando, pero no lo sé en este momento”, comentó el técnico sobre el posible traspaso. Sin embargo, al ser presionado sobre si el jugador realmente desea marcharse, Guardiola fue aún más directo: “Creo que sí.”

Antes visto como una futura estrella en el flanco derecho, Bobb ha visto estancarse su progreso, y los comentarios de Guardiola sugieren que el club ahora parece resignado a dejarlo ir si llega una oferta adecuada.