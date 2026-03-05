AFP
Traducido por
Pedro Neto, del Chelsea, sancionado por la FA por tardar demasiado en abandonar el terreno de juego tras recibir una tarjeta roja durante la derrota ante el Arsenal, además de por el presunto uso de «palabras ofensivas»
Tres minutos de locura: la costosa expulsión de Neto
El incidente ocurrió poco después de que Jurrien Timber adelantara a los Gunners, cuando Neto recibió dos tarjetas amarillas rápidas que dejaron al equipo de Liam Rosenior con un hombre menos. La primera tarjeta fue por protestar agresivamente el segundo gol del Arsenal. Y solo tres minutos después, una falta cínica sobre Gabriel Martinelli puso fin a su tarde prematuramente, dejando al Chelsea luchando en los últimos minutos con 10 hombres en el campo.
- Getty Images Sport
La FA confirma la acusación de conducta indebida.
La Asociación de Fútbol ha decidido sancionar al extremo con mayor severidad, alegando tanto su retraso en abandonar el terreno de juego como el lenguaje utilizado hacia los árbitros. La FA ha confirmado la noticia a través de las redes sociales, afirmando: «Pedro Neto ha sido sancionado tras ser expulsado en el minuto 70 del partido de la Premier League entre el Chelsea FC y el Arsenal FC el domingo 1 de marzo. Se alega que el jugador actuó de manera impropia al no abandonar el terreno de juego con prontitud y/o utilizar palabras abusivas hacia los árbitros del partido. Pedro Neto tiene hasta el lunes 9 de marzo para dar una respuesta».
Este último acontecimiento se suma a la creciente crisis disciplinaria del Chelsea, que ya ha visto cómo nueve de sus jugadores eran expulsados en todas las competiciones esta temporada. La falta de compostura de una pieza clave del ataque ha suscitado importantes críticas, y el exdelantero del Chelsea Chris Sutton ha tildado al extremo de «idiota» por no mantener la calma en un entorno tan importante.
Rosenior exige responsabilidad en el vestuario
El entrenador Liam Rosenior está llegando claramente al límite de su paciencia con respecto a la incapacidad de su equipo para mantener a 11 jugadores en el campo. Aunque defendió al portero Robert Sánchez de las críticas individuales, se mostró mucho menos indulgente con la situación de la tarjeta roja. El entrenador está desesperado por ver un cambio de mentalidad y ha señalado que Neto se ha disculpado ante el grupo desde que se produjo el incidente en el Emirates.
Al hablar sobre el tema, Rosenior dijo: «Mi trabajo es crear una cultura de responsabilidad. Si cometes un error, tienes que reconocerlo para asegurarte de que no vuelva a ocurrir. Necesitas que tus compañeros te ayuden, pero al final depende de ti mismo. Pedro se ha disculpado ante el grupo. Ahora necesito ver una mejora en el comportamiento... Somos uno de los equipos más jóvenes de Europa. A veces hay que pasar por ciertas experiencias para mejorar. No quiero que sea una experiencia de aprendizaje en la que no logremos lo que queremos conseguir».
- AFP
El Wrexham y el PSG, próximos rivales del Chelsea
Las consecuencias del partido contra el Arsenal sirvieron como llamada de atención para los Blues, que respondieron con una convincente victoria por 4-1 en Villa Park, impulsados por un hat-trick de Joao Pedro. Mientras tanto, Neto ha cumplido oficialmente su sanción y podrá volver a jugar en la próxima eliminatoria de copa, lo que supone un impulso para la selección en un momento crucial, ya que el Chelsea hace una pausa en la Premier League para centrarse en las competiciones de copa. Primero recibirán al Wrexham, propiedad de Hollywood, en la quinta ronda de la FA Cup, antes de viajar a París para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG.
Anuncios