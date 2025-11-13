Getty/GOAL
'Me enseñaron a ser profesional dentro y fuera del campo' - Pedri recuerda las lecciones de Lionel Messi y Sergio Busquets en sus inicios en el Barcelona
De prodigio a líder en el Camp Nou
Pedri, rostro de la más reciente edición de Revista Barça, encarna un símbolo de evolución dentro del club. Aquel joven tranquilo de 17 años que llegó con ilusión hoy se ha convertido en una de las figuras más influyentes del equipo. Cinco años después de su debut, el canario es el corazón del mediocampo azulgrana y uno de los referentes en la nueva era del Barcelona, tras las salidas de Messi, Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué.
Bajo las órdenes de Hansi Flick, Pedri ha sido una pieza clave esta temporada. Antes de sufrir su más reciente contratiempo —una rotura distal del bíceps femoral— había sido titular en 13 encuentros y superado los 1,000 minutos de juego, dirigiendo el ritmo del Barça con su visión e inteligencia. Incluso en la derrota 2-1 frente al Real Madrid, el centrocampista, visiblemente fatigado, se mantuvo en el campo hasta los minutos finales, cuando fue expulsado tras ver la segunda amarilla.
La lesión llega tras una exigente racha de 41 apariciones consecutivas, pero en el club confían en que este parón forzoso le permitirá recuperar fuerzas y estabilidad física. Durante su recuperación, Pedri ha aprovechado el tiempo para reflexionar sobre las lecciones que moldearon su camino: de ser un joven rodeado de leyendas a convertirse en un líder dispuesto a guiar a la nueva generación. Inevitablmente, esa introspección lo llevó a recordar a quienes marcaron su formación.
Lo que Pedri aprendió de Messi, Busquets y compañía
El centrocampista español habló con admiración sobre las figuras del Barcelona que lo guiaron desde su llegada al club.
“Desde que llegué he experimentado un gran cambio, sí. En todo este tiempo he aprendido muchísimo de mis compañeros y de los capitanes que he tenido. Ahora siento que ocupo una posición de liderazgo dentro del equipo”, reconoció Pedri.
El canario destacó las lecciones que le dejaron algunos de los grandes referentes del Barça:
“En las distintas etapas que he vivido aquí, he aprendido mucho, especialmente de jugadores como Busi [Busquets], Jordi [Alba], Leo [Messi], Geri [Piqué] y Sergi [Roberto]. Más allá de su enorme calidad dentro del campo, fue increíble poder entrenar con ellos.”
“Me enseñaron cómo comportarme fuera del terreno de juego y qué hacer para ayudar al equipo. Ahora me toca disfrutar de esta etapa e intentar transmitir ese mismo conocimiento a los más jóvenes”, concluyó el jugador azulgrana.
Apoyando a Lamine Yamal y liderando al nuevo Barça
A medida que la reconstrucción del Barcelona se acelera, Pedri asume la responsabilidad de guiar a las nuevas figuras del club, entre ellas la más destacada: Lamine Yamal. El tinerfeño elogió la madurez y serenidad del joven de 18 años, pese al intenso escrutinio mediático:
“Es increíble. A su edad, pocos jugadores hacen lo que él hace. Es muy maduro y, pese a los comentarios sobre su vida privada, siempre sabe lo que hace en cada momento.”
El liderazgo de Pedri llega en un momento clave. El conjunto azulgrana atraviesa una transición hacia un nuevo ciclo bajo la dirección de Hansi Flick, apostando firmemente por el talento joven sin perder la esencia de su identidad. El papel del canario refleja el de las leyendas que en su día lo formaron: un puente entre generaciones que conecta los valores heredados con el futuro que el Barcelona busca construir.
El Barcelona espera el regreso de Pedri como un impulso clave
El Barcelona podría recibir pronto un impulso clave. Según AS, Pedri avanza en su recuperación y podría regresar antes de lo previsto. El centrocampista está presionando para estar disponible en el primer partido del club tras el parón internacional, contra el Athletic Club, y, si no llegara a tiempo, crece el optimismo de que pueda disputar el decisivo encuentro de la Champions League frente al Chelsea el 25 de noviembre.
De concretarse su regreso antes de lo planeado, Pedri sería un refuerzo fundamental en un momento crucial de la temporada, tanto en Europa como en La Liga. Todas las miradas están puestas en su recuperación y en el papel cada vez más determinante que desempeña como líder de la nueva generación del Barcelona.
