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CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Pedri bate el récord del Barcelona que ostentaba Lionel Messi tras alcanzar un hito notable

Pedri
L. Messi
Barcelona
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
Primera División

Pedri hizo historia en el Barcelona al batir un récord que pertenecía a Lionel Messi. El joven centrocampista logró un hito en la victoria contra Osasuna y se consolidó como el corazón del nuevo equipo de Hansi Flick.

  • Una noche histórica en Pamplona

    Pedri alcanzó un hito extraordinario: sumó su partido 200 como titular con el Barcelona en la victoria 2-1 en El Sadar. Con 23 años y 159 días, el canario se convirtió en el jugador más joven del club en lograrlo. Superó el registro de Messi, quien llegó a 200 titularidades con 23 años y 227 días, y el anterior de Xavi Hernández.

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    Pilar del equipo

    La regularidad de este jugador de 23 años impresiona más si se piensa que sigue siendo el eje indiscutible de un centro del campo con otros talentos de primer nivel, como Gavi. Flick lo señala como pilar fundamental de su sistema y subraya que, ahora, es impensable que el equipo prescinda de su brillantez técnica. Aunque Pedri ostenta el récord por ahora, el rápido ascenso de Lamine Yamal y Pau Cubarsi sugiere que su marca podría verse amenazada pronto por la nueva generación del club.

  • Producción creativa constante

    Pedri ha jugado 26 partidos en La Liga esta temporada, ha marcado dos goles y ha dado ocho asistencias. Su juego creativo ayuda al Barcelona a luchar por el título. Junto a su compañero en el doble pivote, marca el ritmo de los partidos y mantiene al líder 14 puntos por encima del segundo a solo cuatro jornadas del final.

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    Con el objetivo de lograr un acabado perfecto

    El equipo de Flick inicia la recta final de la temporada buscando sumar todos los puntos posibles. Para alcanzar los 100 puntos debe superar un tramo final complicado: el Clásico ante el Real Madrid, más los duelos con Alavés, Betis y Valencia. El título está cerca, pero deberá mantener su regularidad para igualar los récords de José Mourinho y Tito Vilanova.

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