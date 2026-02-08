Paulo Fonseca cuestiona la expulsión de Endrick y pide protección para el delantero

El joven brasileño no pudo haber soñado con un mejor inicio de su cesión en el Lyon. Desde su llegada el mes pasado, arrancó a un ritmo arrollador con cinco goles y dos asistencias en apenas cinco partidos, una racha que tuvo como punto más alto el triplete frente al Metz en su tercera aparición, un recordatorio contundente de su enorme talento tanto para su club de origen como para el resto del fútbol europeo.

Endrick estaba decidido a prolongar su espectacular momento el sábado ante el Nantes y a contribuir al ascenso de su nuevo equipo en la tabla, pero su actuación se vio truncada poco después de la hora de juego, cuando fue expulsado con tarjeta roja directa.

Con el Lyon en ventaja por 1-0 gracias a un tanto de Pavel Šulc, Paulo Fonseca confiaba en que su equipo mantuviera la calma y sellara una victoria clave como visitante. Sin embargo, a los 60 minutos, Endrick —que ya había sido amonestado— fue a disputar un balón y quedó bloqueado por Dehmaine Tabibou. Visiblemente frustrado, el delantero reaccionó con una patada al tobillo del jugador del Nantes, acción que le valió una segunda tarjeta amarilla.

Tras la revisión del VAR, el árbitro fue advertido para elevar la sanción a tarjeta roja directa. Esta decisión implica una suspensión más severa para el brasileño y sugiere que la infracción fue considerada de mayor gravedad de lo que se estimó inicialmente.