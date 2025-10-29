Paul Pogba no es el mismo jugador de los días en el Manchester United y Juventus, mientras el entrenador del Mónaco calma las expectativas antes del tan esperado debut del centrocampista

Antes del viaje de Mónaco a Nantes el miércoles, Pocognoli dijo que Pogba se ha estado recuperando constantemente y podría formar parte del equipo en las próximas semanas. Sin embargo, pidió a los aficionados que tuvieran expectativas realistas sobre su rendimiento, dado que no ha jugado durante más de dos años y sus días de gloria en el United y la Juventus han quedado atrás.

"Dije que esta semana se utilizaría para responder a algunas preguntas sobre él [Pogba]. Las cosas van bien, y espero que vuelva al equipo en el corto plazo", dijo Pocognoli.

"Creo que tendremos que hacer un proceso juntos en torno a Paul. Tenemos que juzgarlo por el jugador que es ahora. El Paul del Manchester United o de su primera época en la Juventus, y esto es cierto para cualquier jugador, fue hace algunos años.

"Todo jugador evoluciona; tendremos que juzgarlo por lo que es ahora, dado su historial y su edad. Todavía tiene la técnica que sabemos que tiene, y el ritmo de los partidos nos dará algunas pistas. Su historial es diferente al de hace 10 años. Depende de mí estimular sus cualidades y el potencial que tiene en este momento. Y espero aprovecharlo al máximo.”