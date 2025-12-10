¡Paul Pogba va por el camello más caro del mundo! La estrella del Mónaco revela su inesperada pasión tras invertir en un equipo de carreras saudí

Al hablar sobre su decisión de invertir, Pogba reveló que se ha convertido en un seguidor entusiasta del deporte, dedicando parte de su tiempo libre a comprender las complejidades de una disciplina con un profundo significado cultural en el Golfo.

"He visto muchísimas carreras de camellos en YouTube y he pasado tiempo investigando por mi cuenta, tratando de entender las técnicas y las estrategias", explicó Pogba.

Para un futbolista que ha conquistado los mayores títulos —incluida una Copa del Mundo con Francia y varios campeonatos de la Serie A—, el mediocampista reconoce de inmediato lo que implica competir al máximo nivel. Por eso no tardó en trazar un paralelismo entre la exigencia de su profesión y la dedicación que exige su nueva apuesta empresarial.

"Lo que más me impresionó fue la enorme dedicación que requiere de todos los involucrados", añadió. "Al final, deporte es deporte. Todo demanda corazón, sacrificio y trabajo en equipo.

“La gente quizá no lo vea así, pero los deportes siempre están conectados de alguna forma”, continuó Pogba. “Ya sea fútbol, carreras de camellos o boxeo, los fundamentos son los mismos: necesitas determinación, concentración, disciplina y resistencia. Eso es lo que crea campeones”.