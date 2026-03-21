Jornada 30 de la Serie A

Parma-Cremonese EN DIRECTO

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Encuentro por la permanencia al rojo vivo. A las 15:00 horas, en el estadio Tardini, se disputa el partido correspondiente a la jornada30 del campeonato, entre el Parma de Carlos Cuesta y la Cremonese del nuevo entrenador, Marco Giampaolo, que acaba de sustituir al destituido Davide Nicola y afronta su segunda etapa al frente de los grigiorossi.

Ambos equipos llegan tras dos derrotas por 4-1: los locales en Turín y los lombardos en el duelo directo por la permanencia perdido contra la Fiorentina. Por el momento, los Ducali son duodécimos con 34 puntos, a +10 de la zona de descenso: en el penúltimo puesto de la clasificación, con 24 puntos, se encuentra precisamente la Cremonese, por lo que una victoria hoy garantizaría la permanencia en la Serie A.







