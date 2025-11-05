'Parece feo' - Vincent Kompany y Joshua Kimmich reaccionan a la tarjeta roja de Luis Díaz mientras el técnico del Bayern Múnich espera una 'pronta recuperación' para la estrella del PSG
Noche acalorada en París termina con drama de tarjeta roja
Los bávaros aseguraron una trabajada victoria por 2-1 sobre el PSG en el Parc des Princes, pero el partido fue eclipsado por la tarjeta roja a Díaz al final de la primera mitad. El exdelantero del Liverpool, quien había anotado ambos goles para el Bayern, fue tarde sobre Hakimi, golpeando al lateral marroquí en el tobillo tras perder la posesión. El árbitro Maurizio Mariani inicialmente mostró una amarilla, pero la cambió a roja tras una revisión del VAR.
La expulsión de Díaz llegó en un momento en que el PSG ya estaba tambaleándose por la sustitución forzada por lesión de Ousmane Dembélé. A pesar de quedarse con diez hombres, el Bayern aguantó para reclamar la victoria, dejando a los locales preocupados por la condición física de Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones.
- Getty Images Sport
Kimmich y Neuer reflexionan sobre el desafío de Díaz
Después del partido, las estrellas del Bayern Kimmich y Manuel Neuer ofrecieron sus opiniones sobre el incidente, ambos mostrando comprensión por Díaz mientras reconocían la gravedad de la falta.
Kimmich, hablando con Prime Video, explicó: “Lucho estaba un poco frustrado en esa situación. Estaba algo molesto porque perdió el balón. Lo vi brevemente en la pantalla. En realidad se deslizó al lado del hombre, y Hakimi quiso poner su cuerpo delante de él en ese momento, y por eso lo atrapó abajo. Pero sí se ve feo.”
Neuer, quien fue nombrado Jugador del Partido, también opinó después de informarse más sobre la entrada: “Me dijeron que no fue una falta particularmente dura, no una falta de tarjeta roja. No sé si fue excesivamente dura, hay que verlo. Lucho estaba decepcionado en el medio tiempo y cruzó los dedos por el equipo para que pudiéramos lograrlo.”
Sus reacciones destacaron el impacto emocional en el colombiano, quien estaba visiblemente angustiado al salir del campo, sabiendo que había puesto en peligro una actuación por lo demás estelar.
La perspectiva y simpatía de Kompany por Hakimi
Desde la línea de banda, Kompany tuvo una visión clara del desafío y expresó tanto preocupación como empatía después. El jefe de Die Roten estaba visiblemente perturbado por la entrada y trazó paralelismos con la lesión de Jamal Musiala contra PSG durante el Mundial de Clubes en los Estados Unidos.
Hablando con Sky Austria, Kompany dijo: “Es una pena que el jugador del PSG haya tenido que salir lesionado. Al principio, no pensé que fuera tan peligroso. Pero, por supuesto, sucedió, y cuando un jugador se lesiona, siempre pienso en lo que le pasó a Jamal [Musiala]. Se rompió la pierna contra el PSG en los EE. UU. Entonces piensas: '¿Es eso comparable?' Pero tengo que ser honesto: lo más importante para mí es que Hakimi no esté lesionado por mucho tiempo. Le deseo una pronta recuperación.”
- getty
Preocupaciones por lesiones para el PSG y la suspensión de Díaz antes del enfrentamiento contra el Arsenal
La condición de Hakimi sigue siendo una preocupación para Los Parisinos, con informes que confirman que dejó el estadio en muletas y con una bota protectora. El capitán Marquinhos dijo después del partido: “Tenemos que esperar los exámenes. Ya han hecho algunas verificaciones menores, y más información seguirá más tarde.”
Mientras tanto, Díaz hizo historia no deseada en la Liga de Campeones al convertirse en el segundo jugador en anotar dos veces y ser expulsado en el mismo partido, siguiendo la hazaña similar de Antoine Griezmann para el Atlético de Madrid en 2021. Díaz ahora cumplirá una suspensión, perdiéndose al menos un partido en la competencia. Su ausencia llega en un momento crucial, ya que el Bayern se prepara para un enfrentamiento de peso contra el Arsenal en el Emirates el 26 de noviembre. Ambos clubes ostentan récords del 100% en la fase de grupos, preparando el escenario para una batalla emocionante por el primer puesto.
Con la recuperación de Hakimi incierta y Díaz fuera de juego, tanto el PSG como el Bayern enfrentan desafíos significativos por delante: uno buscando sanar, el otro mantener su impulso en la competencia más dura de Europa.