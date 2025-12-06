El padre de Lamine Yamal acusado de 'provocar a los aficionados del Real Betis' en un tenso intercambio que obligó a la intervención de la seguridad durante la victoria del Barcelona
Lamine Yamal brilla con un gol en la victoria del Barça
Lamine Yamal comenzó en el once inicial de Hansi Flick contra el Betis, junto a Marcus Rashford y Ferran Torres, mientras que el veterano delantero Robert Lewandowski fue descansado para el enfrentamiento. Torres se robó el protagonismo para los visitantes al anotar un triplete en la primera mitad después de que Antony, exjugador fallido del Manchester United, dio a los locales una ventaja temprana. El joven fichaje de verano Roony Bardghji también anotó en la primera mitad, consiguiendo su primer gol en la Liga, mientras los gigantes catalanes disfrutaron de una ventaja de 4-1 al descanso.
Alrededor de la hora de juego, el Barcelona ganó un penalti y Yamal lo tomó para ampliar aún más la ventaja de su equipo. Diego Llorente y Cucho Hernández marcaron un par de goles tardíos, pero los campeones defensores finalmente se llevaron la victoria y se llevaron tres puntos cruciales.
- AFP
El padre de Yamal se enfrentó con los aficionados locales.
Mientras que el desempeño del adolescente en el campo fue excelente, su padre se metió en problemas después de supuestamente enfrentarse a los aficionados del Real Betis en el estadio. Según el informe de Yago de Vega en Carrusel Deportivo, la situación en las gradas, donde estaba sentado el padre de Yamal, se volvió hostil después de que él provocara deliberadamente a los seguidores locales que lo rodeaban cerca de su asiento.
Supuestamente hizo gestos, lo que a su vez enfureció a los aficionados locales, haciendo que se volvieran hostiles, lo que llevó a abucheos y momentos de tensión. Un oficial de seguridad del estadio tuvo que intervenir y se le pudo ver claramente acercándose al padre de Yamal para pedirle que se calmara. Yago, sin embargo, afirmó más tarde (vía Caldena SER): "Le acabo de preguntar a mi amigo que está allí, y me dijo que por el momento las cosas se han calmado, pero hubo un momento en que incluso pensó que algo podría pasar."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas de expertos, predicciones basadas en datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Yamal fue elegido Jugador del Mes de La Liga
La sensación española entregó una dominante racha de forma a lo largo de los cuatro partidos de La Liga del Barcelona en noviembre, anotando contra Elche, Celta de Vigo y Deportivo Alavés, mientras sumaba dos asistencias en la contundente victoria del equipo catalán sobre el Athletic Club. Los momentos destacados de Yamal incluyeron una exhibición de dos asistencias en el regreso del Barcelona al Camp Nou y otra actuación de gol y asistencia contra el Alavés para cerrar el mes.
El impacto decisivo de Yamal en cada encuentro reforzó la sensación de que había recuperado completamente el ritmo y la confianza después de las recientes luchas con lesiones. Las explosivas contribuciones del joven de 18 años ayudaron al Barcelona a ganar todos los partidos de liga durante el mes, llevándolo a superar a rivales como Kylian Mbappe y Antoine Griezmann en la votación final por el Jugador del Mes de La Liga de noviembre. El recuento final de noviembre del adolescente de tres goles y tres asistencias extendió su total creativo líder en la liga a ocho asistencias.
- AFP
Lamine está disfrutando del éxito en Barcelona
Con tan solo 18 años, Lamine Yamal ya es un talento generacional que está destinado a lograr grandes éxitos en su carrera profesional. Ya ha sido comparado con la leyenda argentina y del Barcelona Lionel Messi por su talento excepcional y capacidad goleadora.
Hablando sobre el éxito que ha logrado hasta ahora, el joven dijo: "Donde solía jugar, en mi barrio, había muros donde la gente se sentaba y no había mejor sensación que lograr que las personas que estaban allí se levantaran y se rieran de los oponentes. Creo que es la mejor sensación del mundo y algo que me lo recuerda mucho es cuando estoy jugando en el campo y los fanáticos se levantan y se sorprenden con una jugada que he hecho. No puedo sentir presión al jugar fútbol. Solo intento disfrutarlo. Creo que mis amigos y familiares han pasado por cosas más difíciles que yo simplemente jugando al fútbol.
"El fútbol lo es todo para mí. Es el primer amor de mi vida y así seguirá siendo. Es uno de los deportes donde todos están en igualdad de condiciones. No creo haber sentido presión alguna jugando al fútbol. Mis padres enfrentaron una verdadera presión siendo padres jóvenes. Manejar la familia, el trabajo, ser felices y comprar regalos... eso es verdadera presión para mí."