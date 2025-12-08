Getty Images Sport
El padre de Endrick se inspira en la Biblia para respaldar a la estrella del Real Madrid tras la polémica por tarjeta roja y rumores de salida
El Bernabéu en ebullición: expulsión desde el banquillo
La atmósfera en el Santiago Bernabéu ya era tensa cuando el Celta de Vigo se adelantó 2-0, pero la frustración en el banquillo del Real Madrid se desbordó de manera espectacular. Endrick, que una vez más había sido relegado al banquillo por Xabi Alonso, ni siquiera necesitó entrar al campo para acaparar la atención. En los últimos minutos del partido, el joven brasileño recibió una tarjeta roja directa por desacato, presuntamente tras una diatriba verbal dirigida al cuarto árbitro mientras los ánimos se caldeaban.
Se trató de la tercera expulsión de la noche para Los Blancos, tras las de Fran García y Álvaro Carreras, pero la de Endrick simboliza un malestar más profundo. Con menos de 20 minutos jugados en La Liga bajo el mando de Alonso, la paciencia del delantero de 19 años se rompió. La suspensión probablemente lo mantendrá fuera de los próximos compromisos, alejando aún más a un jugador que se suponía sería el futuro del club y que ahora observa impotente la crisis desde la grada.
El padre de Endrick expresa su indignación
Las repercusiones del partido fueron inmediatas. El padre de Endrick, Douglas Ramos, recurrió a las redes sociales para defender a su hijo y lanzar un mensaje indirecto a la dirección del Madrid. Publicó una foto del delantero de 19 años sentado en el banquillo y citó un versículo bíblico como aliento:
"Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido."
Este "dardo envenenado" parece dirigido directamente a la gestión del club. No es la primera vez que el entorno del brasileño expresa su descontento. Anteriormente, Douglas acusó al Madrid de intentar "apagar la chispa" de su hijo y escribió en redes:
"Sé, hijo mío, lo mucho que trabajas y cuánto dedicas cada minuto de tu día. Sé todo lo que eres capaz de hacer. Eres un ganador y estás mostrando a todos que eres un verdadero guerrero. Tu estrella seguirá brillando, aunque algunos intenten apagar tu luz. Creo que tu futuro está justo allí."
Excluido por decisión del entrenador
La relación entre el delantero y su entrenador parece inexistente. Desde que Xabi Alonso asumió el cargo, ha relegado en gran medida al graduado de la academia del Palmeiras, prefiriendo situar a Kylian Mbappé en el centro o incluso usar como alternativa al producto de la cantera, Gonzalo García. Los números son contundentes: el joven no ha sido titular en ningún partido de liga bajo el mando de Alonso y frecuentemente ha permanecido en el banquillo incluso cuando el equipo necesita goles.
Tácticamente, el entrenador parece no confiar en la disciplina y el juego posicional del brasileño, optando por delanteros más versátiles que puedan retrasarse y generar juego. Sin embargo, con un ataque apagado frente al Celta, la decisión de no aprovechar a un goleador prolífico —y luego verlo ser expulsado por frustración— ha generado serias dudas sobre la gestión de Alonso. La sensación de que se le está "apagando la luz" sugiere que el jugador percibe esta exclusión como algo personal más que táctico, una narrativa complicada para un técnico ya bajo presión.
¿Qué sigue?
Con la situación volviéndose insostenible, una salida en enero parece cada vez más inevitable. La tarjeta roja podría haber sido la gota que colmó el vaso para ambas partes. Informes de Francia e Italia indican que Lyon, Juventus e incluso Manchester United están siguiendo de cerca la situación, preparados para ofrecer un préstamo de seis meses.
Para el jugador, un movimiento resulta esencial. Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, no puede permitirse pasar una temporada a la sombra. Aunque el Real Madrid podría mostrarse reticente a debilitar la profundidad de su plantilla ante la crisis de lesiones, mantener a un adolescente frustrado, suspendido y vocal en un vestuario en declive podría ser un lujo que ya no pueden permitirse.
