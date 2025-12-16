AFP
Ousmane Dembélé repite la gloria en The Best y Aitana Bonmatí domina en la rama femenina
Dembélé lo hace de nuevo
Dembélé cerró una temporada 2024-2025 sencillamente brillante al sumar el prestigioso premio The Best FIFA Men’s Player al Balón de Oro que había conquistado a principios de año, consolidando así su estatus como el mejor futbolista del mundo. El delantero francés fue la pieza clave del histórico triplete del Paris Saint-Germain, que se proclamó campeón de la Ligue 1, la Coupe de France y levantó por primera vez en su historia la UEFA Champions League.
Más allá del triplete, Dembélé también fue determinante en la conquista del Trophée des Champions y la Supercopa, completando una cosecha sin precedentes de cinco títulos en un mismo año calendario, repartidos entre la temporada 2024-2025 y el arranque de la 2025-2026.
Sus actuaciones sobresalientes —con 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones— le permitieron imponerse a Lamine Yamal en los dos principales premios individuales. Aunque el joven talento del Barcelona, de apenas 18 años, firmó una campaña extraordinaria, con un triplete doméstico y la Eurocopa 2024 con España, que le valió el Trofeo Kopa, el peso del liderazgo de Dembélé al guiar al PSG hacia su anhelada primera Champions resultó decisivo en la votación.
Su transformación, de jugador castigado por las lesiones a superestrella global, convirtió su triunfo en una historia tan convincente como celebrada.
Bonmatí supera a la competencia
La temporada 2024-2025 confirmó a Aitana Bonmatí como la figura más dominante del fútbol femenino, marcada por un logro histórico: la conquista de su tercer Balón de Oro Femenino consecutivo. Pese a la dolorosa derrota por 1-0 ante el Arsenal en la final de la Liga de Campeones Femenina, la centrocampista fue elegida Jugadora de la Temporada del torneo por tercer año seguido, tras liderar la competición con cinco asistencias y aportar cuatro goles.
En el ámbito nacional, Bonmatí fue el motor del Barcelona en un pleno de títulos, guiando al equipo al triplete español con la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España Femenina. A nivel internacional, comandó a España hasta la final de la UEFA Women’s EURO 2025, donde fue distinguida como Jugadora del Torneo.
Un año extraordinario que tuvo su broche de oro el 16 de diciembre de 2025, cuando Bonmatí fue coronada como La Mejor Jugadora de la FIFA por tercer año consecutivo.
¿Cómo se deciden los premios de la FIFA?
Los Premios The Best FIFA en las categorías masculina y femenina se definen mediante un sistema de votación que involucra a cuatro sectores clave del mundo del fútbol. El resultado se reparte de forma equitativa entre entrenadores de selecciones nacionales, capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados de cada territorio y aficionados registrados en el sitio oficial de la FIFA, cada grupo con el 25 % del peso total.
Los votantes eligen a sus tres candidatos principales en cada categoría, asignando cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero. Para garantizar la transparencia del proceso, los entrenadores y capitanes nominados no pueden votarse a sí mismos.
El ganador es el jugador o entrenador que acumula la mayor cantidad de puntos tras la suma de todos los votos.
Grandes desafíos esperan a la pareja ganadora
El principal desafío de Dembélé pasa ahora por gestionar las complejas negociaciones contractuales con el Paris Saint-Germain, donde busca un nuevo acuerdo tras conquistar el Balón de Oro, todo ello mientras lidia con lesiones recurrentes. En lo deportivo, su objetivo es ayudar al PSG a defender el título de la Liga de Campeones y mantener una condición física estable que le permita rendir al máximo tanto con su club como con la selección, con la vista puesta en el Mundial del próximo año.
En el caso de Aitana Bonmatí, la prioridad inmediata es completar la recuperación de la cirugía en la pierna a la que fue sometida recientemente, una lesión que la mantendrá alejada de los terrenos de juego durante varios meses. Con un compromiso a largo plazo con el Barcelona, su meta es regresar en el tramo decisivo de la temporada para liderar la lucha por la reconquista de la Champions League Femenina y prolongar el dominio azulgrana a nivel nacional.
