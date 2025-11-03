Getty Images
Ousmane Dembélé y Lamine Yamal brillan en el World 11 de FIFPRO mientras Lionel Messi queda fuera
Un equipo lleno de talento
La plantilla de 2025 está compuesta por algunos de los talentos más brillantes de Europa y cuenta con representantes de cuatro de las grandes ligas europeas:
Portero Gianluigi Donnarruma PSG Defensor Achraf Hakimi PSG Defensor Virgil Van Dijk Liverpool Defensor Nuno Mendes PSG Centrocampista Vitinha PSG Centrocampista Pedri Barcelona Centrocampista Jude Bellingham Real Madrid Centrocampista Cole Palmer Chelsea Delantero Lamine Yamal Barcelona Delantero Ousmane Dembélé PSG Delantero Kylian Mbappé Real Madrid
PSG lidera el camino
Como era de esperar, el PSG lidera el FIFPRO World 11, con cinco jugadores del equipo campeón de la Champions League incluidos en el once titular. Podrían haber sido más, ya que tanto el defensa Marquinhos como el centrocampista Joao Neves fueron nominados, aunque finalmente no entraron en el equipo.
La omisión de Khvicha Kvaratskhelia de la lista de nominados, publicada en octubre, sorprendió a muchos. Barcelona y Real Madrid le siguieron, con dos jugadores cada uno elegidos por sus compañeros de profesión.
Mientras tanto, Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en ser incluido en el World 11 masculino, y Cole Palmer, del Chelsea, es uno de los seis debutantes en esta edición.
"Ser parte del FIFPRO World 11 es obviamente un gran honor, y ser votado por otros jugadores es una sensación increíble," comentó Palmer. "Ellos saben lo que se necesita para jugar al más alto nivel, así que ser elegido por ellos es la mejor sensación posible."
No hay espacio para Lionel Messi
La omisión más notable fue Lionel Messi. El argentino quedó fuera del FIFPRO World 11 de 2024 tras haber formado parte del equipo durante 17 años consecutivos. Aunque había una ligera posibilidad de que entrara este año al ser nominado y preseleccionado, finalmente no logró hacerse un lugar en el once.
Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah entre las grandes ausencias
Otros ausentes sorprendieron aún más. Mohamed Salah quedó fuera del World 11 a pesar de liderar la Premier League en goles y asistencias y de haber llevado al Liverpool al título.
Cristiano Ronaldo fue nominado, pero no consiguió un lugar en el equipo. Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold y Raphinha, a pesar de haber sido considerados candidatos al Balón de Oro durante gran parte de la temporada, también quedaron fuera.
