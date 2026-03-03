Getty Images Sport
Ossie Ardiles explica cómo el Tottenham puede salir de un «gran, gran problema» en un apasionado mensaje a los jugadores
El llamamiento a la unidad de la leyenda del club
Ardiles, que ayudó al Tottenham a conquistar dos títulos consecutivos de la FA Cup en 1981 y 1982 como jugador y también entrenó al equipo en 1993-94, comprende mejor que nadie el peso de la historia que lleva consigo el club del norte de Londres. En medio de la crisis de confianza que atraviesa actualmente el Lilywhites, que ahora ocupa el puesto 16 de la Premier League, Ardiles ha destacado que todos los miembros del club, desde el personal médico hasta la dirección, deben brindar un apoyo inquebrantable a los jugadores en el campo. En declaraciones a la Press Association antes del crucial partido contra el Crystal Palace del jueves, afirmó: «Nuestro trabajo, el de todos en el club, mi trabajo y el de todos en el Tottenham, es apoyar al equipo. Ahora mismo estamos bien, pero podríamos encontrarnos en serios apuros. Por eso, todos debemos estar unidos para conseguir lo que queremos. Sobrevivir a esta temporada y luego ya veremos qué pasa».
Una caída histórica para los Spurs
Las estadísticas que reflejan el estado actual del Tottenham son desalentadoras. El club ha igualado un pésimo récord de 10 partidos sin ganar y sigue siendo el único equipo de la Premier League que aún no ha ganado en 2026, una racha que lo ha llevado a caer en picado hacia la zona de descenso. Aunque la plantilla se ha visto diezmada por las lesiones de varios jugadores clave del primer equipo, muchos observadores creen que los problemas van más allá de la falta de personal y cuestionan la resistencia psicológica del grupo bajo la dirección del entrenador interino Igor Tudor.
Tudor, que recientemente retó a sus jugadores a dar un paso al frente en los duelos de alta intensidad en lugar de centrarse en los sistemas tácticos, se encuentra bajo una enorme presión para encontrar una fórmula que funcione. El calendario de partidos que se avecina ofrece poco respiro, con encuentros de alto riesgo tanto contra otros equipos en apuros como contra los aspirantes a los cuatro primeros puestos. Las celebraciones del «St Totteringham's Day» por parte del rival Arsenal, que se han producido antes que nunca, han servido como un doloroso recordatorio de lo mucho que ha caído el club en una sola temporada.
Los iconos del club se reúnen por la salud mental
Ardiles compartió estas reflexiones durante un emotivo hito para su antiguo compañero de equipo Micky Hazard. A la pareja se unieron otras leyendas como Pat Jennings y Gary Mabbutt para celebrar la labor de «Legend On The Bench», una organización benéfica dedicada a la salud mental fundada por Hazard y su hermana Michelle. El grupo se reunió en Harlow para inaugurar el banco número 100 de la organización benéfica, que ofrece un espacio para que las personas puedan hablar y buscar apoyo en memoria del sobrino de Hazard, Jay.
Reflexionando sobre el logro, Ardiles elogió la dedicación de su antiguo compañero fuera del fútbol. Comentó: «Sí, es un logro maravilloso, maravilloso. Estuve con él cuando empezó a hacer esto y empezó muy poco a poco, pero es increíble cómo ha crecido. Micky es la fuerza motriz. Yo vengo, hago fotos y hablo mucho, pero el trabajo propiamente dicho y el esfuerzo lo hace él. Su objetivo era bastante modesto, pero creció y creció, y él trabajó cada vez más duro. Ahora estamos donde estamos. Es un logro increíble».
El camino hacia la permanencia en la Premier League
Aunque el evento benéfico supuso un momento de orgullo para la comunidad, la sombra de la clasificación de la Premier League sigue siendo imposible de ignorar. El Tottenham tiene por delante unos partidos muy difíciles, con visitas al Liverpool y al Chelsea, además de los enfrentamientos contra el Nottingham Forest y el Sunderland, en los que se juegan seis puntos. El margen de error se ha evaporado y la tensión que rodea al club es palpable mientras se prepara para recibir al Crystal Palace el jueves por la noche.
Ardiles y las numerosas leyendas reunidas esta semana esperan que la plantilla actual pueda reavivar el espíritu de lucha que definió los años de gloria del club. Con la diferencia con respecto a los tres últimos puestos reduciéndose cada semana que pasa, el Tottenham debe prestar atención a la advertencia de su antiguo jugador. La supervivencia es ahora el único objetivo y, como señaló Ardiles, cualquier sueño de reconstrucción debe esperar hasta que el club asegure su permanencia en la máxima categoría un año más.
