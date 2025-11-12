Oscar, ex estrella del Chelsea, fue trasladado de urgencia al hospital debido a 'cambios cardiológicos' tras perder el conocimiento durante una prueba de bicicleta en Sao Paulo

El presidente del Sao Paulo, Julio Casares, ha ofrecido una actualización sobre el centrocampista. Dice que ha hablado con Oscar en el hospital y ha ofrecido algunos detalles sobre lo que sucedió en el campo de entrenamiento antes de que fuera trasladado al hospital.

"Solo quería informarles que São Paulo, como es habitual, realiza evaluaciones de salud grupales de sus atletas cada año en preparación para la temporada siguiente. Especialmente dado que la pretemporada comienza el 11 de enero, será importante, y estamos adelantando algunos de los exámenes", dijo a ESPN Brasil.

"Hoy, el equipo del Albert Einstein estuvo allí, un gran número de profesionales, y se detectó un incidente cardíaco en el atleta Oscar. Nos sorprendió en el momento, pero se recuperó rápidamente. El equipo y los profesionales lo llevaron al hospital Albert Einstein, y está sometiéndose a pruebas. Hablé con él por la tarde; interactuó bien, con mensajes, está muy bien, y ahora tenemos que esperar los resultados de estas pruebas y desearle una pronta recuperación. Es un gran atleta que ha beneficiado a la institución y recibe un apoyo muy importante.

"En este momento, el enfoque está en la recuperación de Oscar y en tranquilizar a su familia de que los resultados iniciales ya son positivos. Ahora, necesitamos una evaluación técnica y un diagnóstico de lo que realmente sucedió. Nuestros líderes hablarán sobre ello; tengo otro compromiso, pero estoy seguro de que Oscar se recuperará."