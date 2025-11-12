Oscar, ex estrella del Chelsea, fue trasladado de urgencia al hospital debido a 'cambios cardiológicos' tras perder el conocimiento durante una prueba de bicicleta en Sao Paulo
Oscar sufre un susto cardíaco
Oscar comenzó a sentirse mal el martes en el centro de entrenamiento del club en Barra Funda y fue atendido de inmediato por el personal médico del club, según informó ESPN Brasil. El mediocampista mostró "cambios cardíacos" durante su prueba en bicicleta y fue llevado de inmediato al hospital para más pruebas en su corazón y una resonancia magnética. Fuentes del club han descrito el incidente como "muy grave" y creen que su familia no le permitirá volver a jugar al fútbol profesional. La esposa de Oscar está actualmente embarazada y el mediocampista le pidió que no visitara el hospital.
- (C)Getty Images
Sao Paulo emite comunicado
Sao Paulo emitió un comunicado tras el incidente que dice: "Durante las pruebas realizadas en la mañana de este martes (11), en SuperCT, como parte de la preparación para la pretemporada 2026, el atleta Oscar presentó un incidente con cambios cardiológicos, siendo atendido de inmediato por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Israelita Albert Einstein, que estaba presente en el lugar. Luego, el jugador fue llevado al hospital, donde actualmente se encuentra en condición estable y permanece bajo observación para más pruebas que aclaren el diagnóstico. Según el procedimiento estándar y respetando la privacidad del jugador, se dará a conocer nueva información tan pronto como haya una actualización del equipo médico, en acuerdo con Oscar."
El presidente del club ofrece una actualización 'positiva' sobre Oscar
El presidente del Sao Paulo, Julio Casares, ha ofrecido una actualización sobre el centrocampista. Dice que ha hablado con Oscar en el hospital y ha ofrecido algunos detalles sobre lo que sucedió en el campo de entrenamiento antes de que fuera trasladado al hospital.
"Solo quería informarles que São Paulo, como es habitual, realiza evaluaciones de salud grupales de sus atletas cada año en preparación para la temporada siguiente. Especialmente dado que la pretemporada comienza el 11 de enero, será importante, y estamos adelantando algunos de los exámenes", dijo a ESPN Brasil.
"Hoy, el equipo del Albert Einstein estuvo allí, un gran número de profesionales, y se detectó un incidente cardíaco en el atleta Oscar. Nos sorprendió en el momento, pero se recuperó rápidamente. El equipo y los profesionales lo llevaron al hospital Albert Einstein, y está sometiéndose a pruebas. Hablé con él por la tarde; interactuó bien, con mensajes, está muy bien, y ahora tenemos que esperar los resultados de estas pruebas y desearle una pronta recuperación. Es un gran atleta que ha beneficiado a la institución y recibe un apoyo muy importante.
"En este momento, el enfoque está en la recuperación de Oscar y en tranquilizar a su familia de que los resultados iniciales ya son positivos. Ahora, necesitamos una evaluación técnica y un diagnóstico de lo que realmente sucedió. Nuestros líderes hablarán sobre ello; tengo otro compromiso, pero estoy seguro de que Oscar se recuperará."
- AFP
Aspectos destacados de la carrera de Oscar
Oscar comenzó su carrera en Sao Paulo y regresó al club en 2025 después de una carrera que lo ha llevado por todo el mundo. El centrocampista es quizás mejor conocido por sus cinco años en el Chelsea, donde ganó títulos de la Premier League, la Europa League y la Copa de la Liga. Sin embargo, posteriormente sorprendió al mundo del fútbol al dejar la Premier League a la edad de solo 25 años para un lucrativo traspaso al Shanghai SIPG en enero de 2017. Oscar habló sobre su decisión después de completar el cambio, admitiendo que había puesto a su familia en primer lugar.
"Cuando tomé mi decisión de venir aquí, ciertamente estaba pensando más en mi familia que en mi carrera", le dijo a Copa90. "Porque en mi carrera tuve otras ofertas muy buenas de grandes equipos de Europa. Pero pensé un poco más en mi familia, y después de eso – todavía soy joven – puedo regresar."
Oscar no regresó a Europa y en su lugar pasó siete años en China antes de regresar a casa a su club de infancia con un contrato de tres años.