Getty/GOAL
“¿Los Óscar? Algún día” - Cristiano Ronaldo y su posible salto de la cancha a Hollywood
Un ganador probado: ¿Ronaldo rumbo a Hollywood?
Cristiano Ronaldo lo ha ganado prácticamente todo en su carrera: títulos de la Premier League, LaLiga, Serie A, Champions League y la Eurocopa, además de cinco Balones de Oro.
A sus 40 años, el portugués se acerca al tramo final de una trayectoria extraordinaria. Aunque aún no ha anunciado una fecha para su retiro, el delantero —que continúa rindiendo a gran nivel con Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí— incluso ha sido aconsejado para seguir jugando hasta los 50 años.
Cuando llegue el momento de colgar las botas, un exrival suyo en la Premier League cree que una de las figuras más reconocibles del deporte mundial podría dar el salto a Hollywood.
- Getty
Aspirante al Óscar: confían en que Ronaldo brille en el cine
El exmediocampista y campeón del mundo con Arsenal, Barcelona y Chelsea, Emmanuel Petit, habló con Hochgepokert sobre el posible futuro de Cristiano Ronaldo en el cine.
“¿Podría Cristiano Ronaldo convertirse en una gran estrella de cine? Definitivamente. La verdadera pregunta es por qué no vemos a más deportistas en la gran pantalla. Vemos raperos, influencers y todo tipo de celebridades incursionar en el cine, pero muy pocos atletas. ¿Por qué no?”, cuestionó.
“Los deportistas también somos entretenimiento. En el deporte se forja carácter para eso. Eric Cantona lo ha hecho, también Vinnie Jones, David Ginola y Frank Leboeuf. No veo por qué otros no podrían seguir ese camino”, añadió.
Petit aseguró que Ronaldo tiene todo lo necesario para triunfar en Hollywood. “Me alegra por él. Tiene carisma y presencia. Es la persona más famosa en redes sociales. ¿Te imaginas verlo rodeado de las grandes estrellas de Hollywood?”, señaló.
“No tendría nada que demostrarles. Podría decirles: ‘Sé que eres una gran estrella, pero yo soy Cristiano Ronaldo. Probablemente uno de los mejores futbolistas de la historia. Soy multimillonario y gané todo lo que se podía ganar en el fútbol. Entonces, ¿quién eres tú?’”, comentó.
Finalmente, Petit no descartó un futuro reconocimiento en la industria. “¿Los Óscar? Algún día. Sinceramente, se podría hacer una película sobre su vida. Nunca he visto a alguien tan fuerte mentalmente como él. Es, sin duda, la persona más poderosa que he conocido en ese aspecto”, concluyó.
Ronaldo y su evidente atractivo para la industria cinematográfica
Otra leyenda del Manchester United, campeón del Triplete en 1999, Dwight Yorke, también ha sugerido que Cristiano Ronaldo podría cambiar los terrenos de juego por la gran pantalla. En declaraciones a PokerScout, explicó por qué ve factible ese paso.
“Por todo lo que Cristiano Ronaldo ha hecho y logrado en el fútbol —de forma similar a Lionel Messi—, es lógico preguntarse por qué los cineastas no querrían involucrarse con alguien de su perfil. Es una figura global, carismática y, además, tiene presencia. Todo juega a su favor”, señaló.
“Vemos a cantantes y raperos incursionar constantemente en la actuación. Entonces, ¿por qué desde el deporte no podríamos ver a alguien como Ronaldo en ese mismo entorno? Es algo que sucede todo el tiempo y se acepta con naturalidad”, añadió.
Yorke incluso se animó a imaginarlo en grandes producciones de Hollywood. “Sería fantástico ver a Cristiano Ronaldo en una franquicia como Fast & Furious. Aporta espectáculo. Es la persona más seguida en redes sociales y eso genera un enorme impacto. Como productor, involucrarte con alguien así parece una decisión sencilla”.
Finalmente, destacó que le gustaría ver a más deportistas dar ese salto. “Pelé lo hizo en Escape to Victory en su época, y es interesante cómo las cosas vuelven a repetirse. Más allá de si es o no el mejor jugador del mundo, verlo en la gran pantalla sería emocionante y, sin duda, yo estaría ahí para verlo”.
- Getty
La obsesión mundialista: Ronaldo sigue enfocado en el fútbol
Por ahora, Cristiano Ronaldo tiene otros asuntos prioritarios. Su contrato en Medio Oriente se extiende hasta 2027, y se espera que lidere a Portugal como capitán en la Copa del Mundo de este verano.
El delantero portugués mantiene el objetivo de conquistar el título mundial y así igualar a su eterno rival, Lionel Messi, además de cumplir varias metas personales antes de comenzar a pensar en su vida profesional más allá del fútbol.
Anuncios