“¿Los Óscar? Algún día” - Cristiano Ronaldo y su posible salto de la cancha a Hollywood

El exmediocampista y campeón del mundo con Arsenal, Barcelona y Chelsea, Emmanuel Petit, habló con Hochgepokert sobre el posible futuro de Cristiano Ronaldo en el cine.

“¿Podría Cristiano Ronaldo convertirse en una gran estrella de cine? Definitivamente. La verdadera pregunta es por qué no vemos a más deportistas en la gran pantalla. Vemos raperos, influencers y todo tipo de celebridades incursionar en el cine, pero muy pocos atletas. ¿Por qué no?”, cuestionó.

“Los deportistas también somos entretenimiento. En el deporte se forja carácter para eso. Eric Cantona lo ha hecho, también Vinnie Jones, David Ginola y Frank Leboeuf. No veo por qué otros no podrían seguir ese camino”, añadió.

Petit aseguró que Ronaldo tiene todo lo necesario para triunfar en Hollywood. “Me alegra por él. Tiene carisma y presencia. Es la persona más famosa en redes sociales. ¿Te imaginas verlo rodeado de las grandes estrellas de Hollywood?”, señaló.

“No tendría nada que demostrarles. Podría decirles: ‘Sé que eres una gran estrella, pero yo soy Cristiano Ronaldo. Probablemente uno de los mejores futbolistas de la historia. Soy multimillonario y gané todo lo que se podía ganar en el fútbol. Entonces, ¿quién eres tú?’”, comentó.

Finalmente, Petit no descartó un futuro reconocimiento en la industria. “¿Los Óscar? Algún día. Sinceramente, se podría hacer una película sobre su vida. Nunca he visto a alguien tan fuerte mentalmente como él. Es, sin duda, la persona más poderosa que he conocido en ese aspecto”, concluyó.