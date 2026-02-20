Goal.com
Richard Martin

Traducido por

Omar Marmoush tiene el número de Newcastle, pero el egipcio necesita aliviar de forma constante la carga goleadora de Erling Haaland en el Manchester City

Si el Manchester City quiere tener las máximas posibilidades de vencer al Newcastle el sábado, hay una medida muy sencilla que Pep Guardiola puede tomar: alinear a Omar Marmoush. El delantero egipcio ha marcado cinco goles en sus dos partidos como titular contra los Magpies, y sus tantos contra el equipo de Eddie Howe representan el 41 % de su producción total desde que llegó al Etihad Stadium el pasado mes de enero.

Marmoush anunció su llegada al City con un impresionante hat-trick en la goleada por 4-0 al Newcastle, en su tercer partido tras su fichaje por 63 millones de libras procedente del Eintracht de Fráncfort hace un año. y se mostró igualmente implacable en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup a principios de este mes, marcando dos goles en 22 minutos para dejar fuera de combate a los Magpies y sellar el pase del City a Wembley, donde se enfrentará al Arsenal.

Pero, dejando a un lado su impresionante historial contra el Newcastle, Marmoush aún tiene que justificar realmente su precio. Solo ha sido titular en cuatro partidos de la Premier League esta temporada, y aunque ese bajo número tiene mucho que ver con que Egipto llegara a las semifinales de la Copa Africana de Naciones y se perdiera más de un mes por una lesión de rodilla, también es una señal de lo difícil que es competir por un puesto de titular en el City con Erling Haaland.

Marmoush se enfrenta ahora a más competencia por su puesto tras la llegada de Antoine Semenyo en enero, y el exdelantero del Bournemouth ha empezado con buen pie, marcando más goles en su primer mes en el City que los que ha marcado Marmoush en toda la temporada. Así que, a medida que se acerca el final de la temporada, es hora de que el verdadero Marmoush dé un paso al frente y empiece a aportar los goles que el City necesita para asegurarse el título.

    Impacto instantáneo

    Marmoush era una elección obvia para reforzar el débil ataque del City en medio de su terrible racha de resultados en la primera parte de la temporada pasada, tras haber marcado 19 goles y dado 11 asistencias con el Eintracht de Fráncfort. Además, entró directamente en la alineación del City, siendo titular en 14 de los 16 partidos de liga que le quedaban por disputar, y jugando en cuatro de los cinco partidos de la FA Cup, incluyendo la semifinal y la final.

    En su mayor parte, compartió el ataque con Haaland, salvo durante las cinco semanas de ausencia del noruego por una lesión en el tobillo, y además de su triplete contra el Newcastle, Marmoush marcó contra el Brighton, el Leicester City, el Crystal Palace y dos veces contra el Bournemouth, anotando el gol de la victoria en los cuartos de final de la FA Cup contra los Cherries, antes de marcar en mayo un golazo que fue nombrado Gol de la Temporada de la Premier League.

    La única nota negativa llegó cuando Marmoush falló un penalti ante Dean Henderson en la derrota en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace, aunque Haaland recibió más críticas por eludir su responsabilidad en Wembley.

    «Increíble durante tres meses».

    «La temporada pasada, cuando llegó, estuvo increíble durante dos o tres meses», dijo Guardiola sobre el impacto de Marmoush en enero. «Sin él, habría sido imposible clasificarse para la Liga de Campeones o llegar a la final de la FA Cup. Es un jugador especial, ni viejo ni joven, pero con margen de mejora y olfato de gol, además de una energía dinámica en sus carreras, lo cual es realmente bueno».

    Guardiola, como ya ha hecho en otras ocasiones, fue brutalmente sincero en su valoración, y es justo decir que Marmoush ha tenido dificultades para estar a la altura de su emocionante comienzo en Inglaterra. Solo ha marcado un gol en la Premier League esta temporada, contra el Wolverhampton, y sus otros tres tantos los ha marcado en la Carabao Cup.

    Luchando por ganarse la titularidad

    Lo que debería preocuparle más al delantero es que apenas ha tenido oportunidades. Marmoush estuvo más de cuatro meses sin ser titular en un partido de liga, y solo tuvo su oportunidad cuando Guardiola realizó cambios radicales en su alineación, mientras que, por lo demás, tuvo que conformarse con unos pocos minutos desde el banquillo.

    Mientras que la temporada pasada el entrenador no veía ningún problema en alinear a Marmoush junto a Haaland, durante gran parte de esta campaña parecía que iba a elegir a uno u otro. Y con el noruego marcando 25 goles entre agosto y diciembre, solo podía haber un ganador en esa batalla.

    De compañero de ataque a suplente

    Pero mientras Marmoush estaba en la Copa Africana de Naciones, Haaland se agotó al ser el único delantero disponible del City, pasando nueve partidos sin marcar en juego abierto. El rendimiento del equipo también decayó, ya que no consiguió ganar ninguno de sus cuatro primeros partidos de liga de 2026.

    Marmoush ha ganado importancia desde su regreso de la selección, jugando los ocho partidos del City en todas las competiciones, incluyendo cinco como titular. Sorprendentemente, fue incluido en el once inicial del Liverpool junto a Haaland, y también fue titular contra el Galatasaray, aunque no destacó en ninguno de los dos partidos y fue sustituido en ambos.

    Sus mejores actuaciones en esta racha han sido cuando ha jugado solo en la delantera, contra el Wolves y el Newcastle.

    Impresionado por Semenyo

    Fue revelador que, cuando Guardiola elogió a Marmoush tras el partido contra los Wolves, destacara que veía al egipcio «más como un delantero que como un extremo propiamente dicho». Sin embargo, Marmoush ha tendido a jugar en la izquierda del 4-1-4-1 del City cuando ha jugado con Haaland, y solo ha liderado la delantera cuando el noruego ha sido descartado.

    Sus esperanzas de afianzarse en una posición en la banda se han visto truncadas por Semenyo, que ha sido titular en los últimos cinco partidos de la Premier League y está en un estado de forma espectacular, con cinco goles y dos asistencias en sus nueve apariciones hasta la fecha. El delantero ghanés puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha, y también jugó en la delantera junto a Haaland contra el Fulham.

    Dice mucho de la implacabilidad del City que Marmoush haya sido desplazado por otra nueva incorporación solo un año después de fichar, mientras que los inminentes regresos de Savinho y Jeremy Doku tras sus lesiones crearán aún más competencia en las posiciones de ataque. Es una gran noticia para el City, que competirá por ganar cuatro trofeos en los próximos tres meses y medio, pero plantea la pregunta de si Marmoush podrá dar un paso al frente o si se quedará en el banquillo, lo que a su vez podría llevarle a seguir los pasos de Julián Álvarez y convertirse en un suplente de Haaland que quiere marcharse.

    ¿Trofeos o papel protagonista?

    Todo dependerá de si la principal ambición de Marmoush es formar parte de un equipo ultracompetitivo que lucha por todos los títulos o si quiere hacerse un nombre por sí mismo. Dada la abundancia de talentos ofensivos del City, tendrá mucho trabajo por delante si quiere lograr lo segundo, pero ganar títulos podría satisfacerlo.

    «No puedo negar que quiero ganar trofeos», declaró al llegar al Etihad. «El City ha sido el club más exitoso de Inglaterra durante muchos, muchos años, así que sé que me uno a un entorno ganador y a una cultura ganadora. Quiero aprender del cuerpo técnico y de mis compañeros, y quiero convertirme en un miembro valioso de este equipo ganador».

    Marmoush tuvo la mala suerte de fichar por el City durante una de las dos únicas temporadas sin títulos de Guardiola, pero hay un renovado hambre en la plantilla y una clara convicción de que pueden seguir persiguiendo al Arsenal en la lucha por el título. Y el Newcastle, el próximo obstáculo del City en ese camino, resulta ser el rival favorito de Marmoush.

