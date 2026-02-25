Getty
Traducido por
Omar Berrada habla de la «transformación fuera del campo» en el Manchester United tras revelarse el impacto de la limpieza de Rubén Amorim en el mercado de fichajes de verano
United reduce costes y aumenta beneficios.
El United celebró varios logros al anunciar sus resultados financieros del segundo trimestre el miércoles. El club anunció un beneficio operativo de 32,6 millones de libras esterlinas, frente a las pérdidas operativas de 3,9 millones de libras esterlinas registradas en el mismo periodo de 2025, como resultado de la reducción de costes y del despido de más de 450 empleados.
También se produjo un aumento del 9,2 % en el EBITDA (una medida de rentabilidad considerada como la mejor forma de evaluar el rendimiento empresarial), que pasó de 94,2 millones de libras esterlinas a 102,9 millones.
Sin embargo, los ingresos totales disminuyeron de 198,7 millones de libras esterlinas a 190,3 millones debido a que el equipo masculino no se clasificó para las competiciones europeas. A pesar de ello, el beneficio operativo creció de 3,1 millones de libras esterlinas a 19,6 millones. El United reiteró que espera que los ingresos totales alcancen entre 640 y 660 millones de libras esterlinas en 2026.
Lo que dijo Berrada
Berrada afirmó: «Ahora estamos viendo cómo el impacto financiero positivo de nuestra transformación fuera del terreno de juego se materializa tanto en nuestros costes como en nuestra rentabilidad. Seguimos adoptando un enfoque centrado en el fútbol e invirtiendo tanto en nuestro primer equipo masculino como en el femenino.
En el terreno de juego, nuestro equipo masculino ocupa el cuarto puesto de la Premier League y nuestro equipo femenino el segundo de la Superliga Femenina, además de haber llegado a la final de la Copa de la Liga y a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.
Los resultados de hoy demuestran la solidez subyacente de nuestro negocio, mientras seguimos luchando por conseguir los mejores resultados futbolísticos posibles para nuestros equipos masculino y femenino».
La cesión de Rashford ayuda al club a reducir la masa salarial.
Los resultados no reflejan los costes que supuso para el United el despido de Amorim ni la contratación de Michael Carrick hasta el final de la temporada. Sin embargo, Amorim puede atribuirse parte del mérito por haber reducido la masa salarial, ya que insistió en que el club expulsara a Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho y Antony, a quienes había incluido en su «equipo bomba» en verano y a quienes prohibió entrenar con el resto del primer equipo mientras buscaban nuevos clubes.
Se cree que el United, al ceder a Rashford al Barcelona, tras pasar la primera mitad de 2025 en el Aston Villa, ha conseguido el mayor ahorro para el club, ya que, según se informa, el delantero ganaba 17 millones de libras al año tras firmar un nuevo contrato en 2023. El club también obtuvo un gran ahorro al ceder a Jadon Sancho al Aston Villa, a Rasmus Hojlund al Nápoles y a Andre Onana al Trabzonspor. Sancho abandonará el club de forma definitiva cuando expire su contrato en junio, mientras que Rashford y Onana tienen contrato hasta 2027 y 2028, respectivamente. Se espera que Hojlund fiche por el Nápoles de forma definitiva el próximo verano.
El club ahorró aún más dinero con la venta de Alejandro Garnacho al Chelsea por 40 millones de libras y de Antony al Real Betis por 21,6 millones, lo que supuso un gran impacto en los beneficios operativos del club. Victor Lindelof también se marchó tras expirar su contrato.
- Getty Images
¿Qué viene después?
A pesar de obtener algunas ganancias financieras sin el fútbol europeo, la salud financiera futura del United depende de que el club compita regularmente en la Liga de Campeones y obtenga una parte del lucrativo contrato de derechos televisivos de la competición. El United también está calculando el coste de tener menos partidos en Old Trafford debido a que no se ha clasificado para ninguna competición europea y ha quedado eliminado de la FA Cup y la Carabao Cup en las primeras rondas. Esto a pesar de que el club ha registrado un aumento del 45 % en los ingresos por partido gracias al aumento del precio de las entradas.
El mes pasado, el United cayó al octavo puesto de la Deloitte Money League, su posición más baja hasta la fecha, debido a que la última vez que alcanzó la Liga de Campeones fue en 2023. Carrick ha aumentado las esperanzas del club de volver a la máxima competición europea al ganar cinco de sus seis partidos de la Premier League desde que sucedió a Amorim, lo que le ha llevado al cuarto puesto de la tabla, con tres puntos de ventaja sobre el Chelsea y el Liverpool.
Anuncios