¡Olvídate del Real Madrid y del Lyon! Endrick debe unirse al Tottenham, según un exjugador estrella de Brasil, para reavivar su carrera en declive
Un prodigio estancado en el Bernabéu
Una lesión en el tendón de la corva dejó a Endrick fuera en el Mundial de Clubes y en las semanas iniciales de la nueva campaña. Para cuando regresó, el panorama en el Madrid había cambiado. Xabi Alonso se había decidido por opciones de ataque alternativas, y desde entonces Endrick ha estado limitado a solo tres apariciones, luchando por encontrar ritmo o relevancia. Con un Mundial a la vista en 2026, las preocupaciones sobre su desarrollo estancado están creciendo.
El interés en Endrick ha sido generalizado. El Manchester United lo exploró como una opción de contingencia tras la lesión de Benjamin Sesko, mientras que otros clubes han hecho consultas discretas. El Lyon, sin embargo, ha surgido como el destino preferido del jugador, visto como una plataforma para inicios consistentes y una reconstrucción más tranquila lejos del escrutinio constante. El Real Madrid inicialmente favoreció un préstamo dentro de La Liga, creyendo que la proximidad y la familiaridad facilitarían la adaptación a medida que Endrick se acerca a la ciudadanía española. Sin embargo, el jugador ha rechazado esta idea, priorizando los minutos garantizados.
- AFP
El consejo directo de Sandro: Tottenham en lugar de estancamiento
Sandro ha ofrecido ahora un consejo directo, instando a Endrick a cambiar la frustración de Madrid por una oportunidad en la Premier League, nombrando al Tottenham como el destino ideal. Hablando apasionadamente sobre la situación del delantero, el ex internacional brasileño enfatizó que la felicidad y el fútbol regular deben anteponerse al prestigio.
Hablando con BOYLE Sports, quien ofrece las últimas apuestas de fútbol, Sandro dijo: "Endrick necesita jugar. Creo que un movimiento a la Premier League sería bueno para él. El fútbol se trata de los partidos. Necesita tener esa continuidad de juegos. No puedes solo ser un jugador del Real Madrid y no jugar. ¡Ven a la Premier League! Es la mejor liga del mundo, y te va a encantar."
Sandro argumentó que el Tottenham podría proporcionar el ambiente que Endrick necesita para redescubrir la alegría en el juego. Según él, jugar para uno de los clubes líderes de Inglaterra permitiría al adolescente expresarse libremente, construir confianza y recuperar el impulso que alguna vez lo hizo uno de los prospectos más brillantes de Brasil.
"Necesita venir al Tottenham. Vamos a ayudarlo y él nos ayudará a nosotros también," dijo. "Necesito llamarlo. Creo que sería bueno para Endrick, pero cualquiera de los grandes clubes de la Premier League como el Tottenham, y especialmente el Tottenham, que puede asegurarse de que vas a jugar donde puedes expresarte y ser feliz, es a donde necesita ir.
"Tiene que disfrutar este momento porque cuando estás en el Real Madrid, uno de los equipos más grandes del mundo, pero no eres parte de él, no eres feliz. Endrick necesita ser parte de él. Endrick necesita estar jugando al fútbol."
Por qué los minutos importan más que la reputación
La falta de participación de Endrick ya le ha costado exposición internacional. Ancelotti, ahora a cargo del equipo nacional de Brasil, aún no ha incluido al adolescente en ninguna convocatoria desde que asumió el cargo. Aunque el exentrenador del Madrid ha respaldado públicamente el potencial a largo plazo de Endrick, ha sido igualmente claro que el fútbol regular es esencial para que el joven se mantenga en la contienda.
"Tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club, para ver qué es lo mejor para él," dijo el italiano. "Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría jugar en la Copa del Mundo 2026, porque tiene la calidad para ello, pero también podría estar en el Mundial 2030, o el Mundial 2034, y tal vez incluso en el Mundial 2038 (risas). Creo que es importante que vuelva a jugar y muestre sus cualidades."
- Getty Images Sport
Destellos de esperanza en Madrid
A pesar de su papel marginal, Endrick ha mostrado destellos de lo que puede ofrecer. Una actuación vivaz en la Copa del Rey contra Talavera sirvió como recordatorio de su movimiento instintivo e instinto depredador. Esos momentos sugieren que su historia en el Madrid no ha terminado, incluso mientras un posible préstamo, posiblemente a Lyon, toma fuerza. Los Blancos enfrentan a Sevilla antes del parón navideño, y cualquier aparición representaría otra audición.