Villa esperará terminar el año en lo más alto cuando se enfrenten al líder Arsenal el martes en el Emirates Stadium. Los Villans aseguraron una victoria de último minuto 2-1 sobre los Gunners a principios de este mes y ahora Watkins está disfrutando otra oportunidad contra el equipo de Arteta.

"Sí, siento que los equipos están preocupados por nosotros, ya saben, están pensando 'Oh, nos toca Villa' próximamente", dijo. "Incluso si a veces no jugamos el fútbol más bonito, saben que eventualmente les causaremos problemas cuando conectemos algunos pases, estamos tomando cada partido como viene y solo enfocándonos en nosotros mismos. Obviamente ha habido mucho hablar sobre nosotros, la gente hace la pregunta sobre ganar el título, pero ya sabes que eso está muy lejos y solo nos estamos enfocando en el próximo partido."

Una victoria en los próximos días pondrá a Villa al mismo nivel que Arsenal. Y a pesar de su alta posición, Emery aún no ve a su equipo en una carrera por el título con Arsenal y Manchester City.

"Por supuesto, estamos jugando contra el Arsenal y nuestra mentalidad es competir fuertemente", dijo. "No vamos a hablar sobre nuestro objetivo en la liga hasta que estemos en el día 34 porque hay equipos compitiendo con un poder enorme para conseguir puntos como Liverpool, como Chelsea y ellos están compitiendo más que nosotros para estar allí. Por supuesto, estamos rindiendo muy bien, estamos en una racha de victorias, estamos compitiendo fantástico, competimos la primera mitad de manera fantástica y estuvimos luchando. Pero más o menos en la segunda mitad de esta temporada estamos progresivamente mejorando y siendo humildes. No, 38 partidos, no, no. Si termina mañana, entonces este partido contra el Arsenal está terminando la liga. Todavía quedan otros 20 partidos por jugar."