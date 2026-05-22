Oficial: el Manchester United anuncia una decisión sobre el futuro de Michael Carrick

«En los últimos cinco meses, este equipo ha demostrado que puede cumplir con los estándares de resistencia, cohesión y determinación que exigimos», afirmó Carrick. Bajo su mando, el Manchester United ganó 11 de 16 partidos de liga y solo perdió 2. «Ahora debemos seguir adelante juntos, con ambición y un objetivo claro», añadió.

El técnico de 44 años tomó las riendas del club en enero y, tercero en la tabla, ya aseguró el regreso a la Liga de Campeones tras dos años de ausencia. Como jugador vistió la camiseta de los Red Devils entre 2006 y 2018 y disputó 481 partidos en la máxima categoría inglesa, 316 con el Manchester.